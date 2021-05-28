ОП відцурався від законопроєкту про олігархів і обіцяє ліпшу редакцію.

Офіс Президента України стверджує, що опублікований редакцією DT.UA законопроєкт про олігархів не відповідає тексту, який підготували на Банковій.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді".

"Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту", – запевнив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака сказав, що ідея Офісу президента увиразниться тоді, коли проєкт зареєструють в апараті ВР, і "це точно не відбувається в формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або у формі "зливу" в якийсь із засобів масової інформації якихось ніким не підтверджених і взагалі незрозумілих варіантів".

"Зараз немає сенсу говорити про те, яким буде цей закон", – додав Подоляк.

У середині квітня Президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів. Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави.

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Згідно з інофрмацією DT.UA, проєкт проголошує – олігархом є людина, яка одночасно:

"1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності".

Під участю у політичному житті мається на увазі: зайняття високої посади у держапараті (від Президента до керівника будь-якого центрального органу виконавчої влади), пов’язаність із високопосадовцем, фінансування чи безпосередньо керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, який "поширює інформацію політичного характеру".

До осіб, які здійснюють контроль значної за обсягом господарської діяльності, відповідно до проєкту, відноситимуться: кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти (50% протягом року поспіль) товарних ринків або просто власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів (наразі це 2,27 млрд грн або 84 млн дол.).

Рішення про визнання особи олігархом прийматиме Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України і набуватиме чинності з дня офіційної публікації відповідного указу Президента та буде обов’язковим для виконання.

Офіційно визнаного олігарха включать до "Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Правові наслідки потрапляння до Реєстру процитуємо дослівно:

"Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;

2) бути бенефіціаром (у тому числі мати у власності) або контролером засобу масової інформації, який поширює інформацію політичного характеру;

3) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації".

Вибути з реєстру можна, якщо особа позбудеться двох із трьох критеріїв.