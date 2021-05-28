Кремль вчинив гакерську атаку на USAID.

Microsoft підозрює, що винні ті самі російські гакери, які вчинили масштабну кібератаку, названу SolarWinds.

 

   

 

Корпорація Microsoft повідомила у четвер, 27 травня, що гакери, пов'язані з російською розвідкою, вдерлися в систему електронної пошти, яку використовує Аґенція з надання міжнародної допомоги Державного департаменту США (US Agency for International Development – USAID). Як повідомило видання The New York Times, це було зроблено для проникнення в комп'ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикували президента Росії Володимира Путіна.

 

За словами віцепрезидента Microsoft Тома Берта (Tom Burt), за атакою стоїть угруповання Nobelium, яке тісно пов’язане з російськими спецслужбами. Представник Microsoft вважає, що це ті самі гакери, які причетні до масштабної кібератаки SolarWinds 2020 року.

 

Як зазначив Том Берт, ця кібератака, очевидно, є продовженням численних спроб Nobelium «атакувати урядові установи, які беруть участь у зовнішній політиці, в рамках зусиль зі збору розвідданих». Гакери отримали доступ до облікового запису Агентства США USAID через службу маркетингу електронної пошти Constant Contact.

 

Видання наголошує, що виявлення гакерського вторгнення сталося лише за три тижні до запланованої зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві.

 

«Відповідь Росії (на недавні санкції з боку США, – Z), схоже, є ескалацією. Шкідницька діяльність Кремля здійснювалася зовсім недавно, минулого тижня. Це свідчить про те, що санкції і будь-які додаткові таємні дії, вжиті Білим домом – частина стратегії створення “видимих ​​і невидимих” втрат для Москви – не вгамували апетит російського уряду до підривної діяльності. Ця атака показує, що російські спецслужби активізують свою кампанію, можливо, щоб продемонструвати, що країна не відступить перед санкціями, висилкою дипломатів й іншим тиском», – зазначає The New York Times.

28.05.2021

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