Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці.

Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті США.

 

 

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться у п'ятницю, 15 серпня, на об'єднаній військовій базі повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі – найбільшому місті на Алясці. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на обізнані джерела.

 

«Організатори дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті, яке може стати відповідним місцем для проведення саміту, буде Анкорідж. І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідала вимогам, які висуваються до проведення історичної зустрічі», – йдеться в повідомленні CNN.

 

Співрозмовники телеканалу розповіли, що Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті США. Але на Алясці зараз пік туристичного сезону, тож інших потрібних місць для саміту підібрати не вдалося.  Окрім того, лише база Елмендорф-Річардсон здатна задовольнити високі вимоги безпеки для зустрічі такого рівня.

 

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що евентуальним місцем зустріч може бути готель Alyeska Resort у туристичному містечку Ґірдвуді, що поблизу Анкорідж. Також йшлося про фешенебельний готель Captain Cook в самому Анкоріджі.

 

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, щонайменше частину зустрічі Трамп та Путін проведуть наодинці лише у присутності перекладачів, без участі радників. На двох попередніх зустрічах Трампа з Путіним також у певні моменти не було інших високопосадовців.

13.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Specific Romanesc
Василь МАХНО
На запрошення на фестиваль у Сиґіті Мармароському, я вилетів до Бухареста. За моєї участі фестиваль набув статусу міжнародного і додаткового фінансування з міського бюджету...
09.08.25 | | Дискурси
«Погана» угода ЄУ – США. А чи могла бути краща?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Євроунія прогнулася перед США», «Фон дер Ляєн всуху програла Трампові», «Фіаско Європи» –  приблизно такі заголовки з’явилися в світовій пресі після укладання митної угоди ЄУ – США. Але чи дійсно все так трагічно для Європи?
08.08.25 | | У світі
Тай не кажи йому тої правди...
Тарас Прохасько
Змінилися часи. Репортажі стали інструкціями для експансії, рекламою, на яку треба реагувати. Описані таємні місця стали пунктами споживання...
07.08.25 | | Дискурси
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25 | | Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії 
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25 | | Штука
А що це?
Майкл Мишкало
Моє покоління «60+» поступово сходить з дистанції, і в мережі з’являються тексти з такою ностальгією, що вас починає плавити. Якби я сам там не був і не жив у той час, то повірив би...
05.08.25 | | Дискурси
Мистецтво пропетляти
Юрко ТИМЧУК
На 8 серпня з-за океану анонсували щось досі не бачене. До того чергового дедлайну в Україні стаються звичні малозрозумілі події. 
04.08.25 | | Україна
Тиша й мовчання
Андрій Содомора
У тишу, як у море, входимо. В мовчання (у відчай), як у яму, – впадаємо. Тиша (спокій) – бажана, омріювана. Мовчання ж буває моторошне
04.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.