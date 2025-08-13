Зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці.

Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті США.

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться у п'ятницю, 15 серпня, на об'єднаній військовій базі повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі – найбільшому місті на Алясці. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на обізнані джерела.

«Організатори дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті, яке може стати відповідним місцем для проведення саміту, буде Анкорідж. І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідала вимогам, які висуваються до проведення історичної зустрічі», – йдеться в повідомленні CNN.

Співрозмовники телеканалу розповіли, що Білий дім спершу намагався уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення прийматимуть на військовому об'єкті США. Але на Алясці зараз пік туристичного сезону, тож інших потрібних місць для саміту підібрати не вдалося. Окрім того, лише база Елмендорф-Річардсон здатна задовольнити високі вимоги безпеки для зустрічі такого рівня.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що евентуальним місцем зустріч може бути готель Alyeska Resort у туристичному містечку Ґірдвуді, що поблизу Анкорідж. Також йшлося про фешенебельний готель Captain Cook в самому Анкоріджі.

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, щонайменше частину зустрічі Трамп та Путін проведуть наодинці лише у присутності перекладачів, без участі радників. На двох попередніх зустрічах Трампа з Путіним також у певні моменти не було інших високопосадовців.