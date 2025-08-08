Ціни на нафту впали після новин про евентуальну зустріч Трампа й Путіна.

Ці новини посили очікування щодо дипломатичного завершення російсько-української війни.

 

 

 Ціни на нафту впали в четвер, сьомого серпня, після того, як в американській пресі з’явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує найближчими днями зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Невдовзі інформацію про евентуальну зустріч підтвердили й речники Кремля.

 

Ці новини посили очікування щодо дипломатичного завершення російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Відтак ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 46 центів, або 0,7%, до 66,43 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 47 центів, або 0,7%, до 63,88 долара.

 

Падіння нафтових цін відбувається вже шостий день поспіль. Ціни на нафту за останній тиждень впали більш ніж на 9%. За повідомленням Reuters, ф'ючерси на нафту досягли мінімуму за вісім останніх тижнів.

 

Водночас США продовжують  підготовку до запровадження вторинних санкцій проти основних покупців російських енергопродуктів, щоб змусити Москву припинити війну в Україні. Росія є другим за величиною виробником нафти у світі після Сполучених Штатів.

 

Зокрема, Дональд Трамп розпорядився запровадити новий пакет тарифів для Індії. Попри те, що напередодні США вже запровадив  25-відсоткове мито тарифи на індійські товари. Нове імпортне мито набуде чинності 28 серпня.

08.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зеновій Флінта. Творчий літопис
Експозиція ювілейної виставки з нагоди 90-ліття Зеновія Флінти репрезентує все різноманіття його творчої спадщини: живопис, графіку й кераміку, – висвітлюючи основні етапи мистецької еволюції автора.
07.08.25 | | Штука
“Реквієм за майбутнім”: звук і колір надії 
Роксолана Гавалюк
«Requiem for the Future» для сопрано і органа Олександра Родіна – тривожний розмисел над болісними проблемами сьогодення, його мета – роздуми над суттю вічних текстів, своєрідна реколекція, втаємничення у молитву і духовне оновлення.
06.08.25 | | Штука
Учень Собчака
Віталій Портников
Путін сьогодні втілює в життя те, про що він і його колеги по КДБ мріяли вже понад тридцять років. І саме тому його потрібно зупиняти, а не домовлятися з ним.
03.08.25 | | Дискурси
Світ фантастичний – дилеми реальні
Олеся Ісаюк
"Пісня бризів": збіг книжкових колізій з особистими колізіями та драмами реальних українців під совєтською владою каже, що маємо справу не так з фентезі, як з алегорією на одну з частин українського досвіду ХХ століття.
02.08.25 | | Україна
Музична вітальня Барвінського
Віоліна Петриченко
У розпал міжсезоння Львівська національна філармонія продовжує серію камерних концертів української музики у фоє. 5 серпня о 19:00 організатори запрошують відвідати прохолодне фоє та почути музику, яку змусили мовчати минулого століття.
01.08.25 | | Штука
Пригоди істини, постправда і постмодернізм
Тарас Возняк
Сама природа людини полягає у пошуку закоріненості в горизонті світу.
01.08.25 | | Дискурси
Як на сповіді
Тарас Прохасько
Зі всіх смертних гріхів заздрість – найскладніший до потрактування. Народний томізм каже так: є заздрість чорна і біла, як і чари. Чорна гірша, ото вже ґанц гріх смертельний
31.07.25 | | Дискурси
Літня пора у філармонії
Оригінальні проєкти та Фестиваль літньої пори вже чекають на меломанів, і ми запрошуємо планувати липневі та серпневі вечори приємної прохолоди у Львівській національній філармонії.
30.07.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.