Ціни на нафту впали після новин про евентуальну зустріч Трампа й Путіна.

Ціни на нафту впали в четвер, сьомого серпня, після того, як в американській пресі з’явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує найближчими днями зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Невдовзі інформацію про евентуальну зустріч підтвердили й речники Кремля.

Ці новини посили очікування щодо дипломатичного завершення російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Відтак ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 46 центів, або 0,7%, до 66,43 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 47 центів, або 0,7%, до 63,88 долара.

Падіння нафтових цін відбувається вже шостий день поспіль. Ціни на нафту за останній тиждень впали більш ніж на 9%. За повідомленням Reuters, ф'ючерси на нафту досягли мінімуму за вісім останніх тижнів.

Водночас США продовжують підготовку до запровадження вторинних санкцій проти основних покупців російських енергопродуктів, щоб змусити Москву припинити війну в Україні. Росія є другим за величиною виробником нафти у світі після Сполучених Штатів.

Зокрема, Дональд Трамп розпорядився запровадити новий пакет тарифів для Індії. Попри те, що напередодні США вже запровадив 25-відсоткове мито тарифи на індійські товари. Нове імпортне мито набуде чинності 28 серпня.