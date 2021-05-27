Азербайджан узяв у полон шістьох вірменських військовослужбовців.

Баку і Єреван звинувачують один одного у прикордонній провокації

 

 

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про «спробу переходу розвідувально-диверсійної групи Збройних сил Вірменії» через кордон у напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району. Як повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend із покликом на Міністерство оборони, в ніч на четвер, 27 травня, вірменські військовики «проводили роботу з мінування на дорозі постачання, що веде до позицій азербайджанської армії».

 

При цьому азербайджанське військове відомство вказало, що спробу перейти кордон намагалися здійснити дві групи вірменських військовослужбовців, одна з яких складалася з дев'яти осіб, інша – з 15. «Внаслідок операції з однієї групи були взяті в полон четверо вірменських диверсантів, включно з одним офіцером, з другої групи – ще двоє. Решта диверсантів повернулися на вірменську територію», – наголошується в заяві.

 

Пресслужба Міністерства оборони Вірменії, своєю чергою, підтвердила взяття в полон шести вірменських вояків, але спростувала, що це сталося на території Азербайджану. За твердженням Єревана, військовослужбовці були захоплені «під час проведення інженерних робіт біля прикордонної зони в Гегаркунікській області. Вживаються необхідні заходи щодо повернення полонених військовослужбовців», – вказано в заяві.

 

МЗС Вірменії назвав інцидент поблизу кордону провокацією, спрямованою «на подальше загострення ситуації», яка загрожує «поважно підірвати реґіональний мир і стабільність». «Ми рішуче засуджуємо застосування сили Азербайджаном проти територіальної цілісності і суверенітету Вірменії. Наголошуємо, що військово-політичне керівництво Азербайджану несе відповідальність за всі дії азербайджанських ЗС», ­– вказується в заяві зовнішньополітичного відомства в Єревані.

 

У відповідь МЗС Азербайджану оприлюднило свою заяву щодо прикордонного інциденту: «Диверсія, вчинена на азербайджанській території групою вірменських диверсантів, і чергові спроби мінування доріг могли б стати серйозною загрозою для життя азербайджанських військовослужбовців і мирних громадян… Спроби, спрямовані на порушення кордону Азербайджану, неприйнятні. Вірменія має припинити дії, спрямовані на ескалацію напруженості на кордоні двох країн, і з повагою ставитися до кордонів сусідньої держави».

 

Відомо, що виконувач обов’язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Москви, аби та виступила посередником у справі повернення вірменських військовиків на батьківщину.

27.05.2021

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