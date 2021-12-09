США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького.

Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", покликаючись на Офіс із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в банках США.

Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за питання судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Андрій Портнов утік із України 22 лютого 2014 року. Через кілька днів Генпрокуратура зажадала від МВС та СБУ затримати політика, а в березні 2014 року ЄС та Канада внесли його до списку українських високопосадовців, проти яких запроваджуються фінансові санкції.

Загалом у оновленому списку санкцій США кільканадцять фізичних та юридичних осіб з різних країн у Центральній Америці, Африці та Європі. "Корупція зачіпає ресурси громадян, підриває громадську довіру та загрожує прогресу тих, хто бореться за демократію", – наголошує міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.

Згідно зі списком, оприлюдненим Державним департаментом США, під санкції потрапив і Олександр Тупицький. Офіційний Вашінґтон сприймає його як "колишнього голову Конституційного суду України".

Підставою для запровадження санкцій названі "значні корупційні діяння, які включають отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі". Також під санкціями опинилася дружина судді Ольга Тупицька.