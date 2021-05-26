Україна забороняє імпорт електроенергії з Білорусі і Росії.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року.

 

 

Регулятор ухвалив проєкт постанови "Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів" 26 травня на своєму засіданні, передає "Укрінформ".

 

"На спільних нарадах ми дійшли думки, що з виробниками електричної енергії ми маємо моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду та ситуацію з накопичуванням вугілля. Хоча цієї зими імпорт і був необхідній, але це в жодному разі це не означає, що ми не продовжимо заборону. На сьогодні ми готові зробити це лише до 1 жовтня", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

 

Проєктом постанови передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, що не входять до "Енергетичного співтовариства" (Російська Федерація та Республіка Білорусь). Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

 

У зв’язку із набранням чинності 15 травня 2021 року закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі" НКРЕКП отримала повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами "Енергетичного співтовариства".

 

26.05.2021

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