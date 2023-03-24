США запровадили санкції проти літака Лукашенка, МАЗа і БелАЗа.

Вони стали відповіддю на «жорстокі репресії проти демократичного руху і громадянського суспільства в Білорусі».

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило нові санкції щодо Білорусі. Під них потрапили два державні підприємства, дев'ять фізичних осіб, а також літак Олександра Лукашенка. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Як йдеться у заяві американського Мінфіну, під санкції потрапив урядовий Boeing 737 з бортовим номером EW-001PA, оскільки Лукашенко «має ексклюзивний доступ» до цього авіалайнера та інших «розкішних літаків», які використовує для особистих поїздок, зокрема міжнародних.

У списку санкцій опинилися два державні автовиробники — МАЗ і БелАЗ, а також їхні керівники Валерій Іванкович і Сергій Никифорович. У повідомленні на сайті Мінфіну йдеться, що ці компанії включені в SDN List, а також що раніше санкції щодо БелАЗу та МАЗу запровадили Європейська Унія і Канада.

Під обмеження також потрапили семеро нових членів центрвиборчкому Білорусі.

Американська влада пояснює запровадження нових санкцій відповіддю на «жорстокі репресії проти демократичного руху і громадянського суспільства в Білорусі, які тривають у зв'язку з шахрайськими президентськими виборами в серпні 2020 року». «Ці дії також підкреслюють готовність США закликати режим у Мінську до відповіді за співучасть у необґрунтованій війні Росії проти України, що триває», — йдеться в повідомленні.

Запроваджені санкції передбачають, що всю власність, яка перебуває на території США, внесених до списку компаній і фізосіб заблоковано. Також заблоковано діяльність будь-яких організацій, які прямо чи опосередковано належать одному чи декільком заблокованим особам на 50% і більше, індивідуально чи в сукупності. Під вторинні санкції США можуть потрапити фінустанови й інші особи, які здійснюють операції з компаніями, включеними до списку санкцій.