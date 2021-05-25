Польські авіаційні структури розслідують захоплення літака в Білорусії.

Заступник очільника МЗС Польщі вказує на російські сліди в цій справі.

Шимон Шинковський вель Сенк

Польське Управління цивільної авіації розслідує інцидент з літаком Ryanair в Білорусії у співпраці з іноземними партнерами. Адже викрадений білоруською владою авіалайнер Boeing 737-800 належав зареєстрованій в Польщі дочірній компанії Ryanair Sun. Про це заявив у вівторок, 25 травня, в етері польського телеканалу TVP Info заступник міністра закордонних справ РП Шимон Шинковський вель Сенк (Szymon Szynkowski vel Sęk).

«Ми проводимо зараз заходи разом з Міжнародній організації цивільної авіації. Чиказька конвенція (Конвенція про міжнародну цивільну авіацію – Z) дає нам певні інструменти для діяльності. Там повинно бути проведено детальне розслідування, опитування пілотів, контролерів, по можливості прослуховування записів», – сказав віцеміністр.

Шинковській вель Сенк зазначив що «роз'яснення білоруської сторони не заслуговують довіри». «Багато чого вже відомо, але ще не все. Минуло лише 48 годин з моменту події. Не всі зацікавлені в тому, щоб деяка інформація була оприлюднена. Тут потрібно детальне розслідування», – пояснив він.

Водночас Шимон Шинковський вказав на причетність Кремля до викрадення літака. «Не потрібно бути надмірно проникливим, щоб побачити сліди російських дій у всьому, що відбувається в Білорусі, зокрема, й у цьому останньому інциденті, пов’язаному з викраденням літака, – заявив заступник міністра закордонних справ Польщі.