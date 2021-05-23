Україна отримала 5-те місце на "Євробаченні", перемогла Італія.

Переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" 2021 року став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A з композицією "Шум" зайняла 2-ге місце в таблиці балів від глядачів, лише 9-те – серед журі, і загалом 5-те у загальному заліку.
Катерина Павленко із гурту Go_A із і Даміано Давид із Måneskin
Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" відбувся в Роттердамі на арені Ahoy.
Гурт Måneskin набрав 524 бали (національні журі дали 206 пунктів, а глядачі – 318 балів). Натомість гурт Go_A отримав від журі лише 97 балів, зате від глядачів – 267 пунктів.
Найбільше балів Україна отримала від Литви – по 12 пунктів і від журі, і від глядачів. Траплялися цілковиті несподіванки: у Польщі публіка дала Go_A найвищу оцінку, 12 балів, а журі – жодного!
Що ж до українців, то наше журі дало 12 балів Італії, 10 – Франції, 8 – Швейцарії, 7 – Ізраїлю, 6 – Бельгії, 5 – Мальті, 4 – Ісландії, 3 – Азербайджану, 2 – Португалії та 1 – Норвегії. Глядачі: 12 балів – Італії, 10 – Литві, 8 – Фінляндії, 7 – Швейцарії, 6 – Ісландії, 5 – Франції, 4 – Росії, 3 – Азербайджану, 2 – Швеції та 1 – Бельгії.
ОПІНІЯ
Вибір україномовної пісні для переважно англомовного "Євробачення" – це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной".
Так-так, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, "нікакой палітікє".
Отже, перше місце за рівнем символізму обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" – 0 (прописом – "нуль"). Молдова, де не тільки в політиці "додонівці" досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія: глядачі – 10, "професійне жюрі" – 0. Чехія – те саме, 10-0. Хорватія та Сербія – однаково, по 8-0. Росія – ну, тут все ясно, 7-0. Словенія 7-0. Болгарія 6-0. Північна Македонія 4-0. Для порівняння, Литва – 12-12.
Сергій Сидоренко,
"Дуже крута поїздка, дуже багато вражень. Мені здається у нас все вийшло", – сказала солістка гурту Go_A Катерина Павленко по прибутті в Україну.
"Коли судді голосували було трошки образливо, а потім, коли проголосували люди ми зрозуміли, що це те, що нам треба. Ми робимо музику для людей, тому те, що сталося – це прекрасно", – додала співачка.
СТРИБОК
В лютому 2020 року на національному відборі на "Євробачення" переміг маловідомий на той момент гурт Go_A.
Історія потрапляння гурту у відбір заслуговує окремої уваги. Позаяк це той випадок, коли спрацювала "чуйка" продюсерів СТБ, які "перелопатили" гігабайти треків молодих і не дуже медійних українських команд у пошуку "родзинок". І коли музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта набрав Go_A і запропонував їм долучитись до відбору, то в слухавку почув щось на кшталт: "А ви точно нам телефонуєте? Ми ж, типу, неформат і по тєлєку нас не показують".
Гурт запропонував до розгляду півтора десятка пісень, з яких до участі у конкурсі було відібрано пісню "Соловей". Що було далі, ви знаєте. Go_A блискуче пройшли сито національного відбору, набравши у фіналі максимум голосів як від журі, так і від глядачів, і… отримали на свою адресу купу нездорової і неаргументованої критики.
Комусь не вгодила своєю зовнішністю солістка Катерина, комусь текст пісні, хтось ставив під сумнів сенс виступу на "Євробаченні" українською і т.д.
Потім пандемія. Відміна "Євробачення" 2020. Рік перерви. Заміна пісні "Соловей" на "Шум" (один з небагатьох випадків на цьогорічному конкурсі, коли заміна пісні пішла гурту на користь – суб’єктивна думка). І чудовий виступ у фіналі ювілейного "Євробачення".
Тому вчора під час трансляції, коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ турнірної таблиці, я запитував: "Де ви, хейтери?".
Це був дуже гідний виступ. І 5 місце – це, безумовно, успіх!
Чи могли ми вчора виграти? Не факт.
Чи могли бути ще вище у турнірній таблиці? Так!
Проте судді з різних країн влаштували нам "холодний душ", поставивши вище нас у рейтингу, приміром, Болгарію. Наспіваєте її пісню, без попереднього перегляду в ютубчику? І, навіть, росію.
Пінг-понг 12 балами, які влаштували між собою Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play, друзі. Можливо це якось пов'язано з одним російським продюсером болгарського походження, який готував Молдову до конкурсу? Не знаю, не знаю))))).
Слава Богу, глядачі зазвичай не є учасниками підкилимних ігор, а голосують серцем. І наш "Шум" відгукнувся у серцях глядачів усіх без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці.
Хочу щиро привітати Go_A із чесним потраплянням у ТОП-5 цьогорічного конкурсу і побажати тримати планку і надалі! Ви самобутні, талановиті і точно не загубитесь у джунглях українського шоубізу!
P.S. Ačiū, Lietuva!!!
колишній ведучий "Євробачення"
23.05.2021