Україна отримала 5-те місце на "Євробаченні", перемогла Італія.

Переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" 2021 року став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A з композицією "Шум" зайняла 2-ге місце в таблиці балів від глядачів, лише 9-те – серед журі, і загалом 5-те у загальному заліку.

Катерина Павленко із гурту Go_A із і Даміано Давид із Måneskin

Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" відбувся в Роттердамі на арені Ahoy.

Гурт Måneskin набрав 524 бали (національні журі дали 206 пунктів, а глядачі – 318 балів). Натомість гурт Go_A отримав від журі лише 97 балів, зате від глядачів – 267 пунктів.

Найбільше балів Україна отримала від Литви – по 12 пунктів і від журі, і від глядачів. Траплялися цілковиті несподіванки: у Польщі публіка дала Go_A найвищу оцінку, 12 балів, а журі – жодного!

Що ж до українців, то наше журі дало 12 балів Італії, 10 – Франції, 8 – Швейцарії, 7 – Ізраїлю, 6 – Бельгії, 5 – Мальті, 4 – Ісландії, 3 – Азербайджану, 2 – Португалії та 1 – Норвегії. Глядачі: 12 балів – Італії, 10 – Литві, 8 – Фінляндії, 7 – Швейцарії, 6 – Ісландії, 5 – Франції, 4 – Росії, 3 – Азербайджану, 2 – Швеції та 1 – Бельгії.

ОПІНІЯ Вибір україномовної пісні для переважно англомовного "Євробачення" – це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной". Так-так, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, "нікакой палітікє". Отже, перше місце за рівнем символізму обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" – 0 (прописом – "нуль"). Молдова, де не тільки в політиці "додонівці" досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія: глядачі – 10, "професійне жюрі" – 0. Чехія – те саме, 10-0. Хорватія та Сербія – однаково, по 8-0. Росія – ну, тут все ясно, 7-0. Словенія 7-0. Болгарія 6-0. Північна Македонія 4-0. Для порівняння, Литва – 12-12. Сергій Сидоренко, із допису у Facebook

"Дуже крута поїздка, дуже багато вражень. Мені здається у нас все вийшло", – сказала солістка гурту Go_A Катерина Павленко по прибутті в Україну.

"Коли судді голосували було трошки образливо, а потім, коли проголосували люди ми зрозуміли, що це те, що нам треба. Ми робимо музику для людей, тому те, що сталося – це прекрасно", – додала співачка.