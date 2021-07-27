Поліція відкрила провадження через приховування фінансів кандидатами у 87-му окрузі.

 

Надвірнянський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області відкрив кримінальне провадження за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у фінансових звітах про надходження і використання коштів виборчого фонду на проміжних виборах народних депутатів по 87-му округу.

 

 

Фігурантами провадження є Олександр Шевченко (партія “За майбутнє”) та Юрій Голіней (“Платформа громад”), повідомляє рух "ЧЕСНО". Найімовірніше, йдеться про приховані витрати на рекламу у соцмережі Facebook.

 

Матеріали до Нацполіції направило Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

Як інформував рух "ЧЕСНО", офіційні витрати Олександра Шевченка на рекламу у соцмережах становили загалом 100 тисяч гривень. Натомість згідно з бібліотекою Facebook-реклами, його фактичні витрати під час кампанії перевищують 20 тисяч доларів (близько 600 тисяч гривень). При тім ідеться лише про кошти, отримані Facebook — ця сума не включає видатки на створення контенту, оплату послуг посередників, а також сплату податків. Таким чином, загальна сума витрат мусить бути суттєво вищою.

 

У провадженні фігурує й інший кандидат — Юрій Голіней. Згідно з даними бібліотеки Facebook-реклами, на поширення рекламних дописів зі сторінки Юрія Голінея витратили 1850 доларів, або майже 50 тисяч гривень. Втім офіційно на розміщення реклами в інтернеті кандидат витратив втричі менше — 14 тисяч.

 

Згідно із витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає цілий спектр санкцій — від незначних штрафів (від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) аж до обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

 

Нагадаємо, після скандального підрахунку голосів переможцем виборів по 87-му округу ЦВК визнала кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка.

 

27.07.2021

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