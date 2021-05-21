Суд в Канаді визнав тероризмом збиття українського літака в Ірані.

Таке рішення дозволить родинам жертв трагедії вимагати компенсації від Тегерана.

 

 

Суд в канадській провінції Онтаріо визнав, що дії Ірану, які призвели до падіння літака рейсу PS752 Тегеран-Київ компанії «Міжнародні авіалінії України» поблизу Тегерана у січні 2020 року, «навмисним терористичним актом». Як пояснив телеканал Global News, таке рішення дозволить родинам жертв трагедії вимагати компенсації від іранської влади.

 

«Позивачі змогли довести, що катастрофа літака через дії відповідачів стала наслідком теракту і класифікується як терористична діяльність», – наводить телеканал слова судді Едварда Белобаби (Edward Belobaba).

 

Рішення суду ґрунтується на висновках двох експертів, один з яких вважав, що сили Корпусу вартових ісламської революції «знали, що літак виконував цивільний рейс, і навмисно збили його».

 

Позивачами в цьому цивільному процесі виступили родини чотирьох загиблих в катастрофі, відповідачами були названі Іран, Корпус вартових ісламської революції, збройні сили країни і її духовний лідер Алі Хаменеї. Іранська сторона в процесі участі не брала, рішення суду було оголошено заочно.

 

Телеканал пояснює, що зазвичай іноземні держави користуються судовим імунітетом, але в тому випадку був задіяний канадський закон «Про справедливість для жертв тероризму», згідно з яким цей імунітет не застосовується до актів тероризму.

 

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року у столиці Ірану зразу ж після старту був збитий двома ракетами ППО пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу МАУ PS752, який прямував до Києва. Усі 176 осіб, які перебували на облавку, загинули. Зі 167 пасажирів 57 були громадянами Канади й лише двоє – України. Українським був весь екіпаж – дев’ять осіб.

21.05.2021

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