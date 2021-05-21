Галицькі хроніки COVID-19: 21 травня.

Станом на 09:00 21 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 288 721 хворого на сovid-19. За минулу добу – 476 нових випадків: 85 – на Івано-Франківщині (проведено 583 ПЛР-тести), 269 – на Львівщині (проведено 1392 ПЛР-тести) та 122 – на Тернопіллі (проведено 803 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та восьмеро – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 травня (09:00): 68 825 випадків, 122 нових

Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 4 особи

Лановецький район – 7 осіб

Кременецький район – 2 особи

Козівський район – 5 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 травня (09:00): 134 213 випадків, 269 нових

Львів – 121 особа

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 23 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 28 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам’янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 4 особи

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 травня (09:00): 85 683 випадки, 85 нових

Івано-Франківськ – 13 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Галицький район – 15 осіб

Городенківський район – 6 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 10 осіб

Надвірнянський район – 10 осіб

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 6 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.