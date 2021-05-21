Галицькі хроніки COVID-19: 21 травня.

Станом на 09:00 21 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 288 721 хворого на сovid-19. За минулу добу – 476 нових випадків: 85 – на Івано-Франківщині (проведено 583 ПЛР-тести), 269 – на Львівщині (проведено 1392 ПЛР-тести) та 122 – на Тернопіллі (проведено 803 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та восьмеро – на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:00): 68 825 випадків, 122 нових
Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 4 особи
Лановецький район – 7 осіб
Кременецький район – 2 особи
Козівський район – 5 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:00): 134 213 випадків, 269 нових
Львів – 121 особа
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 23 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 28 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам’янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 4 особи
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:00): 85 683 випадки, 85 нових
Івано-Франківськ – 13 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Галицький район – 15 осіб
Городенківський район – 6 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 10 осіб
Надвірнянський район – 10 осіб
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 6 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.05.2021