Галицькі хроніки COVID-19: 20 травня.

 

Станом на 09:00 20 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 288 245 хворих на сovid-19. За минулу добу – 550 нових випадків: 126 – на Івано-Франківщині (проведено 642 ПЛР-тести), 283 – на Львівщині (проведено 1197 ПЛР-тестів) та 141 – на Тернопіллі (проведено 764 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та п'ятеро  на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 травня (09:00): 68 703 випадки, 141 новий

 

Тернопіль – 42 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 7 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Козівський район – 4 особи

Зборівський район – 9 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 15 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 травня (09:00): 133 944 випадки, 283 нових

 

Львів – 68 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 17 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 22 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 19 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 9 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 25 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 12 осіб

Турківський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 травня (09:00): 85 598 випадків, 126 нових

 

Івано-Франківськ – 25 осіб

Богородчанський район – 10 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 10 осіб

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 16 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Косівський район – 6 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Тисменицький район – 12 осіб

Рогатинський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 11 осіб

Снятинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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