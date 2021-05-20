Галицькі хроніки COVID-19: 20 травня.

Станом на 09:00 20 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 288 245 хворих на сovid-19. За минулу добу – 550 нових випадків: 126 – на Івано-Франківщині (проведено 642 ПЛР-тести), 283 – на Львівщині (проведено 1197 ПЛР-тестів) та 141 – на Тернопіллі (проведено 764 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:00): 68 703 випадки, 141 новий
Тернопіль – 42 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 7 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Козівський район – 4 особи
Зборівський район – 9 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:00): 133 944 випадки, 283 нових
Львів – 68 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 17 осіб
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 22 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 19 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 9 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 25 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 12 осіб
Турківський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:00): 85 598 випадків, 126 нових
Івано-Франківськ – 25 осіб
Богородчанський район – 10 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 3 особи
Городенківський район – 10 осіб
Долинський район – 4 особи
Калуський район – 16 осіб
Коломийський район – 9 осіб
Косівський район – 6 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Тисменицький район – 12 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 11 осіб
Снятинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.05.2021