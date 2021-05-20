Прокуратура розпочала проти Трампа кримінальне розслідування.

Експрезидент назвав це розслідування «політично вмотивованими».

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс (Letitia James) оголосила, що адміністративне розслідування щодо компанії Trump Organization, яка належить експрезидентові США Дональдові Трампу, тепер охоплює і «кримінальну складову» (criminal capacity). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

«Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування щодо цієї компанії більше не є суто адміністративним. Зараз ми разом з прокуратурою Манхеттена ведемо активне розслідування кримінальної складової можливих правопорушень», – заявив речник Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк Фаб'єн Леві (Fabien Levy).

Повідомити про деталі розслідування представник прокуратури відмовився. Він уточнив лише, що відповідне повідомлення було надіслано компанії Трампа ще в квітні цього року.

Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк почав службове розслідування щодо Trump Organization ще 2019 році, після того як колишній особистий адвокат президента Майкл Коен (Michael Cohen) дав свідчення на спеціальних слуханнях в Конґресі США. Приводом для порушення справи стали заяви Коена про те, що компанія, яка належить Трампу, протягом багатьох років вводила в оману страховиків і банки, надаючи їм неправдиву інформацію про дійсну вартість контрольованих організацією активів. Таким чином фірма домагалася отримання банківських позик і занижувала обсяг оподатковуваної бази.

У відповідь на повідомлення про нове розслідування офіс колишнього президента випустив розлогу заяву, назвавши дії прокурорів «політично вмотивованими». «Немає нічого корумпованішого, ніж розслідування, метою якого є тільки відчайдушний пошук злочину. А це саме те, що відбувається. Прокуратура в Нью-Йорку думає тільки про те, як зруйнувати політичні завоювання Дональда Трампа, в тому числі й волевиявлення майже 75 мільйонів осіб, які голосували за нього», – йдеться в заяві.