Білий дім вирішив не запроваджувати санкцій проти «Північного потоку-2».

Відтак усунуто головну перешкоду для завершення газпромівського мегапроєкту.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення не запроваджувати санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора газогону «Північний потік-2», призначеного для доставки російського газу до Європи в обхід України. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Не будуть застосовані санкції і щодо виконавчого директора компанії Матіаса Варніґа (Matthias Warnig). Хоча напередодні Державний департамент США встановив, що і Nord Stream 2 AG, і Варніґ відповідають критеріям для запровадження обмежувальних заходів.

«Сьогодні Держдепартамент подав до Конґресу доповідь відповідно до поправок до закону PEESA, позначивши чотири судна, п'ять організацій і одну особу, які беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік 2", включно з Nord Stream 2 AG і з керівником компанії Маттіасом Варніґом. Особи, зазначені в доповіді, підлягають санкціям», – йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку було поширене в ніч на четвер, 20 травня, під час його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

Водночас у заяві наголошується, що в національних інтересах США було вирішено «призупинити виконання санкцій проти Nord Stream 2 AG, Маттіаса Варніґа і корпоративних працівників Nord Stream 2 AG».

Фактично таке рішення Білого дому усунуло головну перешкоду для завершення газпромівського мегапроєкту, який, за заявами американських офіційних осіб, посилить вплив Москви на європейському континенті.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) привітав позицію Вашінґтона, назвавши її «кроком назустріч Берліну». За словами німецького міністра, «Північний потік-2» є єдиною темою, за якою між двома країнами існують фундаментальні розбіжності.

Як вже повідомляло наше видання, напередодні конґресмени й сенатори, котрі є членами Республіканської партії, завчасно розкритикували дії президента Джо Байдена, передбачаючи таке його рішення щодо «Північного потоку-2».