ЦВК визнала Василя Вірастюка обраним депутатом.

Центральна виборча комісія на засіданні в середу ухвалила рішення про визнання кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним за результатами довиборів до парламенту в окрузі №87 без урахування результатів голосування на шістьох дільницях.

"Зважаючи на рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду, Комісія визнала голосування на шістьох дільницях недійсним і встановила результати без їхнього урахування", – ідеться у повідомленні на сторінці ЦВК у Facebook.

За засіданні ЦВК у середу зачитали протокол, у якому йшлося: "Відповідно до закону України про вибори народних депутатів України, народним депутатом України обраний Вірастюк Василь Ярославович, 1974 р. н... позапартійний, суб'єкт висування – політична партія "Слуга народу", який отримав більшу щодо інших кандидатів у народні депутати України, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі №87, кількість голосів виборців... – 14 тис. 811", – цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Після того, якна засіданні зачитали текст протоколу, голова комісії Олег Діденко попросив передати його для підписання членами Центральної виборчої комісії, а відтак оголосив: "Протокол підписали всі 14 присутніх на засіданні членів комісії, троє наших колег підписали протокол із особливою думкою".

Натомість представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, який посів на виборах друге місце за кількістю голосів, заявив про намір оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання недійсним голосування на шістьох виборчих дільницях.

"Нагадаю, ми вважаємо, під час монопольної "окупації" спецпідрозділами СБУ приміщення ОВК, з документації саме цих шести дільниць були викрадені 504 бюлетені за лідера перегонів, що змінило результат волевиявлення виборців округу на користь провладного кандидата. Проте ЦВК пішла далі та оголосила, що всі 3189 голосів на цих дільницях є недійсними. Це, на нашу думку, незаконне рішення, яке ми оскаржуватимемо в судах", – написав Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, в окрузі №87 на додаткових виборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти – представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський – набрали 29,69% та 28,86% відповідно. Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув декілька справ стосовно рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які ухвалила ОВК №87 під час встановлення підсумків голосування. Усі справи були ініційовані кандидатом Шевченком. У більшості випадків (щодо шести дільниць) рішення суду першої інстанції було – дії ОВК визнати правомірними, позивачу повністю відмовити в задоволенні позовів.

Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними і скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними. У громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що на деяких з них за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

21 квітня Верховний Суд України ухвалив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність ЦВК, і на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі №87.

27 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову Шевченка, визнавши правомірним рішення Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів проміжних виборів.

2 травня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року та визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №87. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87.