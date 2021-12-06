Ватажки екстремістських рухів "ДНР" і "ЛНР" вступили у партію "Єдіная Росія".

Ватажки екстремістських рухів "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник отримали партійні квитки путінської партії "Єдіная Росія".

Про це повідомляє офіційний інтернет-сайт "єдиноросів".

Партійні квитки вручав голова партії, заступник секретаря російського радбезу Дмитро Медведєв.

Після вступу до путінської сили Пушилін дав інтерв'ю, в котрому зізнався, що жодне важливе рішення щодо Донбасу не ухвалювалося без партії "Єдіная Росія".

"Провідна політична сила про Донбас не те що пам'ятає, а всі роки... Спочатку це була просто допомога, підтримка. Тобто усі ключові рішення без "Єдиної Росії" не проходили. І без її керівництва зокрема. А тепер йде політична інтеграція", – зізнався Пушилін.

У вересні Денис Пушилін проголосував на виборах депутатів російської Ґосдуми. Таким чином він публічно підтвердив факт вступу до російського громадянства.

Пушилін висловив утіху, що в окупації "така можливість у нас нарешті з'явилася" – голосувати на російських виборах. Він зазначив, що на виборах прибічники руху "ДНР" обирають "майбутнє нашої великої батьківщини – Росії".