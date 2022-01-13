"Заступник міністра" із руху "ДНР" утік на окуповану територію.

 

Заступник міністра інформації в ієрархії екстремістської організації "ДНР" Володимир Пряхін утік на окуповану територію.

 

 

Про це стало відомо вчора, 12 січня, під час засідання Шевченківського суду, повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

 

Замість Пряхіна до суду прийшла його захисниця Світлана Новицька. Вона пояснила відсутність свого підзахисного тим, що він перебуває на окупованій території, бо в нього занедужала мати.

 

“Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати”, – повідомила в суді юристка.

 

Відповідаючи на питання головуючого судді Володимира Бугіля, чи обвинувачений збирається приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання – 18 березня.

 

Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду, а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор додав, що у Пряхіна не було запобіжного заходу.

 

"Як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося", – дивується Медійна ініціатива за права людини.

 

Служба безпеки України затримала Володимира Пряхіна у лютому минулого року. Згідно з даними слідства, посаду “заступника міністра інформації” він обіймав із 2014 по 2016 рік.

 

“Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної «ДНР». Також «посадовець» активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах”, – йшлося у повідомленні СБУ.

 

Після цього Пряхін переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

 

МІПЛ нагадує, що обвинуваченому у справі тюрми "Ізоляція" Євгену Бражникову також не обрали запобіжного заходу. Згодом Бражников виїхав із України у Францію і там просить про політичний притулок.

 

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