СБУ викрила рекламістів, які працювали на сепаратистів Криму й Донбасу.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну аґенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Серед архівів аґенції за попередні роки є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. "У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України", – констатували у Службі безпеки.

Нещодавно підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Згідно з попередньою інформацією, аґенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контрольована громадянами РФ.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч.2 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.