СБУ викрила рекламістів, які працювали на сепаратистів Криму й Донбасу.

 

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну аґенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.

 

 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

 

Серед архівів аґенції за попередні роки є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

 

У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. "У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України", – констатували у Службі безпеки.

 

Нещодавно підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

 

Згідно з попередньою інформацією, аґенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контрольована громадянами РФ.

 

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч.2 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

 

02.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21 | | Наука
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21 | | Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала  в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
31.08.21 | | Штука
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21 | | Наука
GALA-OPERA у Львівській філармонії
Вікторія Антошевська
Людмила Монастирська намагалась показати різноманітні грані свого голосу та акторського хисту: від сакральної арії Норми «Casta Diva» в динаміці pianissimo до грайливої пісні «Ой я знаю, що гріх маю», яка повела солістку у танок! 
30.08.21 | | Штука
Ліберальна демократія варта боротьби
Енн Епплбом
Не завжди можна боротися за допомогою жорстких заяв ЄС про стурбованість. Можете спробувати, але ви програєте
30.08.21 | | Дискурси
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21 | | Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.