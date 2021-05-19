Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення".

 

18 травня у нідерландському місті Роттердам в Ahoy Arena відбувся перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021". У ньому взяли участь представники 16 країн, 10  пройшли у фінал, і серед них – Україна.

 

 

Журі країн-учасниць конкурсу голосує за день до півфіналу на головній репетиції. Глядачі ж могли голосувати двома способами: надсилаючи SMS-повідомлення на номер 7576 вартістю 5,31 грн (максимальна кількість SMS з одного номера – 20) або за допомогою застосунку "Євробачення", інформує видання "Детектор медіа".

 

Ведучими були Шанталь Янцен, Едсилія Ромблі та Ян Сміт, Ніккі де Ягер.

 

Шанталь Янцен та Ян Сміт оголосили 10 фіналістів у добровільному порядку, підсумувавши бали журі та глядачів. Україну назвали останньою.

 

"Дякую за все! Побачимо, що буде далі", – прокоментувала солістка Go_A Катерина Павленко.

 

 

У фіналі за перемогу на "Євробаченні-2021" поборються: 

Норвегія / Tix  – Fallen Angel

Ізраїль / Еден Алене  – Set Me Free

Росія / Маніжа – Russian Woman

Азербайджан / Ефенді  –  Mata Hari

Мальта / Дестіні –  Je Me Casse

Литва / The Roop  – Discoteque

Кіпр / Елена Цагріну  – El Diablo

Швеція / Туссе  – Voices

Бельгія / Hooverphonic  – The Wrong Place

Україна / Go_A  –  Shum

 

Другий півфінал відбудеться у четвер. У ньому за вихід у фінал змагатимуться 17 країн.

 

У суботу, 22 травня, відбудеться фінал "Євробачення-2021", до якого автоматично проходять представники країн "великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія) та країна-організаторка – Нідерланди. 

 

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