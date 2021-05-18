Президент подав до ВР законопроєкт про корінні народи.

 

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України" (№ 5506).

 

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

Документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

 

У вівторок, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Президент висловив слова солідарності із киримли. 

 

"Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. А отже, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. І як одна країна та сім’я, ми кажемо сьогодні не «вони», а «ми». Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", – заявив Зеленський.

 

Президент нагадав, що він підписав указ про заходи з деокупації й реінтеграції півострова, зокрема ініціював "Стратегію розвитку кримськотатарської мови", започаткував "Кримську платформу". 

 

18.05.2021

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