Верховна Рада взялася поповнювати уряд Шмигаля. Почали з Резнікова.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Його кандидутуру підтримало 273 народних депутати.

 

 

На засіданні парламенту за призначенням Резнікова спостерігав Володимир Зеленський. Нагадаємо, згідно з Конституцією, саме Президент уносить до ВР подання на міністра оборони.

 

Зеленський заявив, виступаючи перед депутатами, що новий міністр оборони має користуватися повагою серед військовиків.

 

"Найважливіше бути в залі слави українських бійців, тобто користуватися авторитетом серед них, беззаперечною повагою, зміцнювати обороноздатність армії, забезпечувати гідні умови для захисників і захисниць України", – сказав Зеленський, як повідомляє "Укрінформ".

 

Президент подякував колишньому міністру оборони Андрієві Тарану за роботу на посаді. "Він зробив чимало для нашої армії. В умовах війни всі наші військовики віддають себе армії, захисту нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої Батьківщини... Саме тому є поняття ротації. Це стосується не тільки бійців на передовій", – сказав керівник держави. Він додав, що наступник мусить володіти високим потенціалом, аби стати видатним керівником.

 

Олексій Резніков заявив у виступі перед народними депутатами, що він планує здійснити повний аудит Міністерства оборони.

 

"Треба змінити підхід до кадрової політики, подивитись на ЗСУ як на потужного роботодавця, який змагається за найкраще у конкурентних умовах, який дбає про людей від моменту вибору професії та адаптації після служби. Тільки так ми сформуємо насправді професійну армію", – зазначив Резніков.

 

Він додав: якщо ми хочемо, щоб до війська йшли здібні вояки, потрібні адекватні умови служби, і люди мусять бачити перспективу.

 

Зі слів Резнікова, його першим кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. "Українська паперова армія має залишитись у минулому", – сказав він.

 

Як зауважив міністр, особливу увагу нададуть організації оборонних закупівель, розмежуванню повноважень між міністерством і ЗСУ, ліквідації дублювання. "Сильна армія – це один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру, хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини і Луганщини, треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни", – заявив Резніков.

 

Політик повідомив, що отримав від депутатів оборонного комітету п'ять сторінок порад до роботи міністерства – "і про недобудову, і про забезпечення закупівель, і про харчування і так далі". "Толерантність до корупції буде нульова в міністерстві, і цю ж політику ми будемо впроваджувати разом з головнокомандувачем Збройних сил України", – запевнив Резніков.

 

Саму ж роботу новий міністр планує почати із кадрових призначень.

 

"Стосовно прийняття кадрових рішень – вони будуть прийняті. Я сьогодні, у разі вашої підтримки, шановні народні депутати, почну, в першу чергу, з кадрових зустрічей, розмов. Про всі кадрові рішення ви дізнаєтесь, і це буде абсолютно відкрито і публічно", – аґітував Резніков.

 

Нагадаємо, на пленарному засіданні 3 листопада Верховна Рада звільнила п’ятьох міністрів уряду Дениса Шмигаля.

 

Зокрема, депутати підтримали звільнення першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка – 320 голосів; віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова – 329 голосів; віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського – 342 голоси; міністра оборони Андрія Тарана – 341 голос; міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського – 332 голоси.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення Юлії Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України; Ірини Верещук – на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

 

04.11.2021

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