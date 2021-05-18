Лукашенко дозволив придушувати протести бойовою технікою.

Силовики при цьому не нестимуть відповідальності за заподіяну громадянам шкоду.

 

   

 

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 17 травня, підписав указ «Про зміну законів з питань залагодження національної безпеки Республіки Білорусь». Новий закон надає органам внутрішніх справ право застосовувати зброю, фізичну силу, бойову і спеціальну техніку «під час припинення масових заворушень». При цьому співробітники правоохоронних органів фактично не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок застосування цієї техніки і спецзасобів. Про це повідомив інформаційний портал TUT.by.

 

Серед іншого, цей закон надає силовикам право під час затримання проводити особистий огляд громадян, їхніх речей і транспортних засобів. Співробітники МВС також зможуть безкоштовно і без письмової згоди фізичних осіб отримувати відомості з інформаційних систем, в тому числі персональні дані. Силовики також уповноважені забороняти громадянам вести звуко- і відеозапис, кіно- і фотозйомку навколишнього оточення.

 

Окрім того, Лукашенко вніс зміни і до закону «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих (наглядових) органів, співробітників органів державної охорони». Тепер його дія поширюється на військовий і цивільний персонал «Оперативно-аналітичного центру при президенті». «Захищені особи» і їхні близькі родичі отримують право змінити місце служби і навіть змінити зовнішність, якщо їхню безпеку не можна залагодити іншими способами.

 

Новий закон дає можливість застосування «заходів державного захисту» і у випадку відсутності безпосередньої загрози для життя, здоров'я і майна «захищених осіб».

18.05.2021

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