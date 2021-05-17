Спецслужби Польщі затримали російського шпигуна.

Затриманий вже зізнався, що передавав росіянам інформацію і матеріали з військової галузі Польщі.

 

 

Аґенція внутрішньої безпеки (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW) Польщі затримала громадянина республіки Марціна К., який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами і передачі їм інформації, яка стосується військової галузі. Про це повідомив журналістів у понеділок, 17 травня, прессекретар міністра, котрий координує роботу польських спецслужб, Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn).

 

«П’ятого травня 2021 року співробітники Аґенції внутрішньої безпеки затримали 43-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві. Згідно з матеріалами, зібраними ABW, вищезгаданий громадянин Польщі співпрацював зі спецслужбами Росії», – процитував слова Жарина телеканал TVP.

 

За версією слідства, підозрюваний виконував доручені йому завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали з військової галузі, а також про юридичних осіб та громадян Польщі.

 

Слідчі у цій справі провели обшуки, допитали свідків, зібрали предмети і документи, які доповнили доказову базу. Всі матеріали розслідування засекречені.

 

Повідомляється, що чоловік визнав провину за всіма пунктами звинувачення. Суд призначив йому тримісячний арешт. Загалом затриманому загрожує до десяти років в’язниці.

17.05.2021

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