Спецслужби Польщі затримали російського шпигуна.

Затриманий вже зізнався, що передавав росіянам інформацію і матеріали з військової галузі Польщі.

Аґенція внутрішньої безпеки (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW) Польщі затримала громадянина республіки Марціна К., який підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами і передачі їм інформації, яка стосується військової галузі. Про це повідомив журналістів у понеділок, 17 травня, прессекретар міністра, котрий координує роботу польських спецслужб, Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn).

«П’ятого травня 2021 року співробітники Аґенції внутрішньої безпеки затримали 43-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві. Згідно з матеріалами, зібраними ABW, вищезгаданий громадянин Польщі співпрацював зі спецслужбами Росії», – процитував слова Жарина телеканал TVP.

За версією слідства, підозрюваний виконував доручені йому завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали з військової галузі, а також про юридичних осіб та громадян Польщі.

Слідчі у цій справі провели обшуки, допитали свідків, зібрали предмети і документи, які доповнили доказову базу. Всі матеріали розслідування засекречені.

Повідомляється, що чоловік визнав провину за всіма пунктами звинувачення. Суд призначив йому тримісячний арешт. Загалом затриманому загрожує до десяти років в’язниці.