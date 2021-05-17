У Верховній Раді ініціювали перейменування Володимира-Волинського.

 

Народний депутат Ігор Гузь ініціював повернення містові Володимир-Волинський історичної назви – Володимир.

 

 

Про це Гузь написав на своїй сторінці у Facebook. Депутат адресував своє звернення місцевій та загальнодержавній владі й очікує, що пропозиція дістане підтримку на всіх щаблях.

 

"Як народний депутат України, який представляє місто в парламенті, я виступаю з ініціативою про відновлення історичної справедливості, а саме – повернення місту його славної назви «Володимир»! Переконаний, ми повинні пам’ятати свою історію. Адже сотнями років в усій Європі наше місто над Лугою знали саме за такою назвою. І тільки за часів Російської імперії, а далі – Радянського Союзу місту додали назву «Володимир-Волинський»", – прокоментував Гузь.

 

Народний депутат оформив звернення до міської ради Володимира-Волинського та міського голови. На наступних етапах звертатиметься до обласної ради та парламенту.

 

"Дуже багато міст в Україні пройшли цю процедуру. Нещодавно побував у Переяславі, який десятки років носив назву «Переяслав-Хмельницький». Мешканці цього міста не стикнулися з серйозними юридичними, адміністративними проблемами після перейменування. Переконаний, це також не стосуватиметься і мешканців Володимир-Волинської, а згодом – Володимирської громади", – зазначив Гузь.

 

Ігор Гузь стверджує, що знає настрої в місті, й переконаний, що громада підтримає ініціативу.

 

17.05.2021

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