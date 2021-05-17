Галицькі хроніки COVID-19: 17 травня.

Станом на 09:00 17 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 994 хворих на сovid-19. За минулу добу – 205 нових випадків: 42 – на Івано-Франківщині (проведено 456 ПЛР-тестів), 104 – на Львівщині (проведено 606 ПЛР-тестів) та 59 – на Тернопіллі (проведено 296 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині та п'ятеро – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 травня (09:00): 68 389 випадків, 59 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 травня (09:00): 133 304 випадки, 104 нових

Львів – 58 осіб

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 травня (09:00): 85 301 випадок, 42 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Тисменицький район – 2 особи

Надвірнянський район – 5 осіб

Калуський район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 9 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.