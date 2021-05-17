Галицькі хроніки COVID-19: 17 травня.

Станом на 09:00 17 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 994 хворих на сovid-19. За минулу добу – 205 нових випадків: 42 – на Івано-Франківщині (проведено 456 ПЛР-тестів), 104 – на Львівщині (проведено 606 ПЛР-тестів) та 59 – на Тернопіллі (проведено 296 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині та п'ятеро – на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 травня (09:00): 68 389 випадків, 59 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 травня (09:00): 133 304 випадки, 104 нових
Львів – 58 осіб
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 травня (09:00): 85 301 випадок, 42 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Тисменицький район – 2 особи
Надвірнянський район – 5 осіб
Калуський район – 1 особа
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 9 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.05.2021