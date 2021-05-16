Галицькі хроніки COVID-19: 16 травня.

Станом на 09:00 16 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 789 хворих на сovid-19. За минулу добу – 318 нових випадків: 87 – на Івано-Франківщині (проведено 618 ПЛР-тестів), 113 – на Львівщині (проведено 625 ПЛР-тестів) та 118 – на Тернопіллі (проведено 555 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 травня (09:00): 68 330 випадків, 118 нових
Тернопіль – 26 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 травня (09:00): 133 200 випадків, 113 нових
Львів - 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 травня (09:00): 85 259 випадків, 87 нових
Івано-Франківськ – 23 особи
Тисменицький район – 12 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Косівський район – 9 осіб
Калуський район – 24 особи
Долинський район – 10 осіб
Галицький район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.05.2021