Галицькі хроніки COVID-19: 16 травня.

 

Станом на 09:00 16 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 286 789 хворих на сovid-19. За минулу добу – 318 нових випадків: 87 – на Івано-Франківщині (проведено 618 ПЛР-тестів), 113 – на Львівщині (проведено 625 ПЛР-тестів) та 118 – на Тернопіллі (проведено 555 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Львівщині, одна – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,31%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:00): 68 330 випадків, 118 нових

 

Тернопіль – 26 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:00): 133 200 випадків, 113 нових

 

Львів - 38 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 травня (09:00): 85 259 випадків, 87 нових

 

Івано-Франківськ – 23 особи

Тисменицький район – 12 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Косівський район – 9 осіб

Калуський район – 24 особи

Долинський район – 10 осіб

Галицький район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

16.05.2021

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