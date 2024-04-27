Чарльз ІІІ повертається до публічної діяльності.

Його лікування від раку проходить успішно.

Король Великої Британії Чарльз III наступного тижня повернеться до публічної діяльності. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на слова офіційного речника Букінгемського палацу. У заяві канцелярії британського монарха сказано, що лікарі задоволені тим, як проходить лікування від онкологічного захворювання, і відчувають оптимізм у зв'язку з перспективами його одужання.

Наразі не йдеться про повне повернення до виконання всіх обов'язків монарха та участі у всіх заходах, але заява Букінгемського палацу говорить про позитивний розвиток подій. Так, другого травня король відвідає центр лікування онкологічних захворювань, а влітку прийматиме у Великій Британії імператора та імператрицю Японії, які приїдуть до країни з державним візитом. Протягом наступних тижнів Карл також братиме участь у інших заходах.

Водночас лікування Чарльзв ІІІ від важкої хвороби, подробиць якої, як і раніше, не розголошують, триває.

Нагадаємо, що Букінгемський палац розповів про онкологічний діагноз 75-річного монарха на початку лютого. Його хвороба була виявлена в січні, коли він проходив лікування через збільшення простати.