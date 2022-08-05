У Стрию починає працювати онкоцентр із Краматорська.

На базі Стрийської центральної районної лікарні починає працювати Центр сучасної онкології із Краматорська. Спеціалісти вже розпочали прийом у поліклініці і готуються до відкриття стаціонару на 25 ліжок, в якому надаватимуть всю необхідну допомогу онкологічним хворим.

За словами директора Стрийської центральної районної лікарні Олексія Ігнатова, з Краматорська до Стрия переїхало 80 працівників онкоцентру.

Як повідомив директор Територіального медичного об'єднання Краматорська Олександр Гейко у коментарі виданню zaxid.net, зараз у лікарні готуються до відкриття багатопрофільного онкологічного стаціонару, у якому будуть надавати як хіміотерапевтичну, так і різнопланову хірургічну допомогу онкологічним хворим.

Лікарі зможуть надати весь обсяг онкологічної хірургічної допомоги. Усю ту допомогу, яку хворі зараз отримують у Львові, вони зможуть отримати і у Стрию, – каже Олександр Гейко.

Зараз для відкриття стаціонару завозять обладнання, серед якого буде потужний сучасний МРТ-апарат.

У ТМО в Краматорську працювало понад 1000 працівників. Частина залишилася у Краматорську, частина переїхала. Після відкриття Центру сучасної онкології у Стрию, планують відкрити такі ж центри і в інших районах Львівщини.