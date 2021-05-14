Путін пообіцяв відреагувати на підозру Медведчука і закриття його каналів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що офіційна Москва муситиме відповісти на переслідування проросійських політиків в Україні.

Про це він сказав на оперативній нараді із членами Радбезу РФ, передає УНІАН.

"Схоже, тепер усіх в Україні, які працюють з Росією, будуть притягувати до відповідальності", – заявив Путін.

"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють у якийсь антипод Росії, у якусь Антиросію, у якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які вимагатимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки РФ", – сказав російський лідер.

"Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації – і нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати підтримують подібні рішення", – поскаржився глава Кремля.

Путін вважає, що в Україні намагаються "зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне врегулювання кризи на Донбасі і за добросусідські відносини з Росією".

"Це, безумовно, питання, яке має завжди бути у полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати", – пообіцяв Путін.