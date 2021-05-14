"Динамо" вибороло Кубок України в Тернополі на стадіоні Шухевича.

 

Футбольний клуб "Динамо" виборов Кубок України у фінальному матчі з луганською "Зорею" на міському стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі. Гра завершилася в екстра-час із рахунком 1:0.

 

 

Перший тайм хоч і не знав голів, проте все одно був насиченим на події, розповідає УНІАН. У дебюті гри травми зазнав лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко – 21-річному таланту "біло-синіх" випадково наступив на руку вінгер "Зорі" Артем Громов. Із гіркими сльозами Віталій покинув поле – його замінив Олександр Караваєв.

 

До перерви команди обмінялися гольовими моментами. Артем Бєсєдін з розвороту пробив по воротах луганчан, але Нікола Васіль парирував підступний постріл нападника. Сама "Зоря" відповіла небезпечним ударом головою Дениса Фаворова після подачі Владлена Юрченка зі штрафного. Киянам пощастило, що м'яч пролетів над поперечиною.

 

У другому таймі ініціативу захопили підопічні Мірчі Луческу. З 55-ої по 60-ту хвилину динамівці двічі серйозно загрожували воротам "Зорі". Спершу Микола Шапаренко після сольного проходу пробив у поперечину, а потім активний Бєсєдін схибив із шикарної позиції після розкішного пасу Віктора Циганкова.

 

На останніх хвилинах "Зоря" мала претензії до судді щодо призначення ймовірного пенальті, але арбітр після консультацій з VAR вирішив не ставити одинадцятиметрового удару. Протистояння плавно перетекло в овертайми.

 

В ендшпілі гри сильнішим виявилося "Динамо". На 98-й хвилині Циганков розстріляв ворота "Зорі" після чудового пасу Родрігеса й встановив остаточний рахунок – цей гол став переможним. На 104-й хвилині вінгер киян мав шанс оформити дубль, проте він схибив із пенальті – удар Циганкова відбив воротар.

 

 

Підопічні Віктора Скрипника не спромоглися реваншуватися. Після матчу їх втішали трибуни вигуками: "Мужики!".

 

Кубок України 2020–2021. Фінал

 

Динамо – Зоря – 1:0

Гол: Циганков, 98

"Динамо": Бойко, Миколенко (Караваєв, 11), Забарний, Попов, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 113), Родрігес (Де Пена, 118), Циганков, Бєсєдін

"Зоря": Васіль, Жуніньо, Вернидуб, Іванісеня, Фаворов, Назарина (Сайядманеш, 63), Кочергін, Хомченовський, Юрченко (Цвек, 117), Громов (Шахаб, 90+2), Кабаєв (Гладкий, 82)

Попередження: Шапаренко, 35, Кендзера, 67, Сидорчук, 90+3 – Вернидуб, 14, Юрченко, 52, Кочергін, 76, Сайядманеш, 90+3

Нереалізований пенальті: Циганков, 105

 

У цьому сезоні "динамівці" вперше за п'ять років стали чемпіонами України.

 

"Динамо" захистило звання володаря Кубка України. Минулого року кияни здолали у фіналі "Ворсклу" після серії післяматчевих пенальті.

 

"Динамо" здобуло Кубок в 13-й раз і зрівнялося за кількістю перемог із "Шахтарем".

 

Для "Зорі" це був другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофею.

 

Мірча Луческу виграв шостий раз у своїй кар'єрі Кубок України – раніше насолоджувався нагородами з "Шахтарем".

 

14.05.2021

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