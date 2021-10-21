Київське "Динамо" програло "Барселоні" на "Камп Ноу" з рахунком 0:1.

Київське "Динамо" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів програло іспанській "Барселоні" на "Камп Ноу" - 0:1.

Єдиний гол у зустрічі на 36-й хвилині забив Жерар Піке ударом із лінії воротарського майданчика.

Гра минула зі солідною перевагою "Барселони" – Георгій Бущан мусив неодноразово рятувати команду у воротах. Кияни ж не створили нічого по-справжньому небезпечного біля воріт суперника і за весь матч не завдали жодного удару у ствір воріт.

"Звичайно, я незадоволений. Ні рахунком, ні першим таймом. Нам дуже довго не вдавалося подолати бар'єр страху "Барселони". Інакше ми могли б домогтися більшого. Але те, як ми грали в другому таймі, мені сподобалося", – прокоментував головний тренер "Динамо" Мірча Луческу по завершенні матчу.

Луческу вважає, що причиною поразки є різниця в класі футбольних чемпіонатів.

"Рівень чемпіонату України набагато нижчий за рівень Ліги чемпіонів. Але у нас є ще друга гра з "Барселоною". Коли граєш з такими суперниками, то розумієш, що нам ще багато треба працювати", – резюмував Луческу.

У своїй групі "Динамо" двічі програло, одного разу ремісувало, і з 1 очком опустилося на останнє місце в групі Е. При тім київська команда у трьох матчах не забила жодного гола.

У 4-му турі "Динамо" прийматиме "Барселону" в Києві. Матч пройде 2 листопада.