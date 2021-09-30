"Динамо" програло "Баварії" з розгромом у Лізі чемпіонів – 0:5.

 

Київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії" з рахунком 0:5 у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів на "Альянц Арені".

 

 

Динамівці обрали на матч тактику гри від оборони, намагаючись шукати щастя у контратаках. На початку гри Циганков після доброї комбінації пробив з-за меж штрафного майданчика поруч зі стійкою. Господарі відповіли, та Бущан витягнув м’яч з-під поперечини після удару Левандовського. Під час розігрування кутового удару Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику, й арбітр призначив пенальті. Левандовський виконав одинадцятиметровий добре.

 

Через кілька хвилин Левандовський оформив дубль після знаменитого пасу Мюллера.

 

Згодом кияни мали шанс скоротити відставання у рахунку – де Пена добре вдарив після стрімкої атаки за участі Циганкова та Гармаша.

 

У другому таймі малюнок майже не змінився – "Баварія" активно пресингувала, а "Динамо" грало від оборони. Мюнхенці спіймали киян на спробах перелаштуватися і забили ще тричі – відзначилися Гнабрі, Сане, Чупо-Мотінг.

 

Тренер "Динамо" Мірча Луческу стверджує, що розгромний рахунок пов'язаний зі спробами киян відігратися. "Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони і далеко відпускали м'яч, а "Баварія" ловила нас на контратаках", – сказав Луческу.

 

На його думку, до першого голу "Динамо" грало добре, але "пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі". "Баварія" – занадто сильний суперник для нас", – підсумував румунський фахівець.

 

Натомість тренер "Баварії" Юліан Нагельсман заявив: "Вони добре грали, але нам вдалося все зробити на футбольному полі". 

 

Коли йому запропонували поміркувати, яке місце "Динамо" могло б зайняти у німецькому чемпіонаті, Нагельсман сказав: "Думаю, в Бундеслізі "Динамо" було б на десятому місці".

 

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