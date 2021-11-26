Українські клуби вилетіли з єврокубків іще до завершення сезону.

"Зоря" із Луганська програла італійській "Ромі" у матчі Ліги конфедерацій UEFA – гра в Римі завершилася з рахунком 0:4. Таким чином, у четвер останній із трьох українських клубів у єврокубках втратив шанси продовжити боротьбу.

На 15-й хвилині забив Карлес Перес, на 33-й – Дзаньоло. У другому таймі двічі відзначився Абрахам – на 46-й і 75-й хвилинах.

На 41-й хвилині воротар "Зорі" Дмитро Мацапура відбив пенальті Джордана Верету.

Луганська "Зоря" після п'яти турів має 6 пунктів і завершить груповий раунд на третій сходинці (у найближчого конкурента, власне "Роми", 10 очок).

Нагадаємо, напередодні боротьбу у єврокубках завершили "Динамо" і "Шахтар" – кияни програли німецькій "Баварії" (1:2), а донеччани італійському "Інтеру" (0:2). За тур до кінця розіграшу обидві команди закріпилися на останніх місцях у своїх групах у Лізі чемпіонів, відтак не змогли вийти до плей-оф ані найпрестижнішого клубного турніру, ані Ліги Європи.