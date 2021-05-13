У Тернополі планують реконструкцію Північної об'їзної дороги.

На об’їзній дорозі Тернополя – Гаївському шляхопроводі – будують нову сучасну дворівневу дорожню розв’язку. Також очікується масштабна реконструкція Північної об’їзної дороги, повідомила пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.

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З державного бюджету були виділені кошти на будівництво величезної транспортної розв’язки поруч із Гаївським мостом. Перший рівень шляхопроводу служитиме для пропуску транспорту через об’їзну дорогу. Водночас нижня частина дворівневої розв’язки з’єднуватиме вул. Гайову і с. Великі Гаї.

«Роботи на такому масштабному об’єкті тривають безперервно, адже зведення розв’язки заплановано закінчити до Дня міста», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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За інформацією керівника підрядної організації «Тернопіль Мостобуд» Юрія Левковича, триває монтаж балок рівня шляхопроводу, який буде служити для пропуску транспорту через об’їзну дорогу. На нижній дорозі дворівневої розв’язки бетонують підпірні стінки.

Уточнимо, що будівництво дворівневої транспортної розв’язки почалося торік за кошти держбюджету. Після того, як наприкінці серпня за кошти міського бюджету реконструювали та відкрили Гаївський міст.

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Разом із цим у Тернополі очікують на оголошення «Укравтодором» тендера на капітальний ремонт Північної об’їзної міста, автошляху І категорії з чотирма смугами руху, будівництво якого дозволить розвантажити вулиці обласного центру від транзитного транспорту та покращити безпеку руху.

«Президент України анонсував, що у 2021 році до 30-річчя незалежності України планується відкрити найдовшу трасу в Україні М30, яка з’єднає Львівську і Луганську області. Частина цієї траси проходить об’їзною міста Тернополя і знаходиться на балансі і утриманні міста, хоча фактично є частиною міжнародної траси. Цією дорогою користуються усі жителі України, а також гості з-за кордону», – прокоментував Сергій Надал.

У Службі автомобільних доріг Тернопільської області повідомили, що торік виготовили проєктно-кошторисну документацію для капітального ремонту об’їзної, а Тернопільська ОДА завершує викуп необхідних земельних ділянок.

Нова дорога поєднає міжнародні автомобільні траси М-12 на ділянці Тернопіль – Хмельницький і М-19 на ділянці Тернопіль – Дубно та дозволить звільнити місто від транзитного транспорту, суттєво покращить екологічну ситуацію і безпеку руху в м. Тернопіль.

Перша черга Північної об'їзної Тернополя матиме протяжність 8,6 км. Пропускна спроможність дороги становитиме 40 тисяч автомобілів на добу.

Нова об’їзна дорога Тернополя буде мати чотири смуги руху та розподільчу смугу завширшки не менше 13 м, що в майбутньому дозволить розширити її до шести смуг при збільшенні інтенсивності руху. Надалі Північна об’їзна дорога буде подовжена від дороги М-19 до М-09 на ділянці Тернопіль – Львів.

Загальний кошторис проєкту, що включає капітальний ремонт об’їзної, мостів та розв’язки, тротуарів, освітлення, оцінюється у 750 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 25 серпня 2020 року Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про фінансування проєкту «Транспортний зв’язок в Україні – Фаза І». На проєкти малої транспортної інфраструктури за цією угодою передбачено виділити 20 мільйонів євро.