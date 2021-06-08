У Франківську відновлюють проєкт будівництва Пасічнянського мосту.

В Івано-Франківську для будівництва розв'язки на мості на вулицю Пасічну планують з 15 липня перекрити частину вулиці Надрічної. Про це сьогодні, 8 червня, повідомив міський голова Руслан Марцінків під час оперативної наради.



Йдеться про чотирисмугову міську магістраль. Щоби не допустити транспортного колапсу, міський голова закликав поліцію спільно розробити заходи з організації руху транспорту.



За його словами, потрібно відпрацювати альтернативні транспортні маршрути на час будівництва розв'язки.



«Ми постараємося заасфальтувати стару Надрічну, але це дві смуги, а там – чотири. Люди заїдуть, але не виїдуть. Ми готові поставити блок-пости, і для цього нам треба по одному працівнику поліції. Потрібно цю схему відпрацювати», – зазначив Марцінків.



Тендер на будівництво розв'язки моста з очікуваною вартістю 329 мільйонів 690 тисяч гривень відбувся 5 травня. До аукціону допустили трьох учасників: ТОВ «Мостобудівельний загін-112», ТОВ «ПБС» та ТОВ «Будівельна компанія "Адамант"».



Перемогла у тендері компанія «Адамант», яка запропонувала найнижчу ціну за роботи – 219 мільйонів гривень. Протягом 5 днів після підписання договору замовник має заплатити підряднику 60% авансу. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2022 року.



Зазначимо, це був уже третій тендер на розв’язку. Усі три учасники подавали документи на тендер і в минулі рази. У двох попередніх тендерах замовник – управління капітального будівництва Івано-Франківської ради – дискваліфікувало фірму «ПБС», однак вона успішно оскаржувала закупівлю до Антимонопольного комітету. Тоді УКБ просто скасовувало аукціони, повідомив «Курс».



Загалом будівництво моста через річку Бистрицю-Солотвинську в Івано-Франківську розпочалося ще у 2017 році. Проєкт передбачає три черги: будівництво розв’язки в районі вулиць Хіміків – Надрічна, будівництво під’їзної дороги з вулиці Хіміків та спорудження самого моста.



Реалізовувати проєкт почали з будівництва моста. У тендері на його будівництво з очікуваною вартістю у 206 мільйонів 600 тисяч гривень у 2017 році перемогло ТОВ «Мостобудівельний загін-112», яке зголосилося збудувати міст за 120 мільйонів гривень. У 2018 році між замовником і підрядником була укладена угода на додаткові роботи ще на 58 мільйонів 350 тисяч гривень. У 2019 році будівництво заморозили через брак фінансування. У 2020 році роботи відновили, виділивши з міського бюджету 7 мільйонів гривень.



У серпні 2020-го року міський голова Руслан Марцінків повідомив, що міська влада подала заявку на ремонт моста в районі «Пасічна» за «паводкові» гроші.



Навесні 2021 року Руслан Марцінків повідомив, що місто має на рахунках понад 100 мільйонів гривень для продовження будівництва моста на Пасічну.



«Ми маємо приблизно 100 мільйонів гривень на ці потреби. Цього не вистачає, але це дозволить нам відновити роботи. Самий міст складається з трьох частин: міст, розв’язка на Надрічній і під’їзна дорога з вулиці Хіміків. Зараз ми на другому етапі – будівництво самої розв’язки, яка з’єднає Надрічну, Промислову та Княгинин», – зазначив він. За його оцінкою, будівельні роботи почнуться у червні, а у середині липня необхідно буде перекривати рух транспорту на вул. Надрічній.

Фото @veselui_aero, suspilne.media, pobudovano.com.ua