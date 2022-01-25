Закарпаття та Львівщину з'єднає новий перевал.

На Закарпатті планують збудувати нову дорогу – п'ятий перевал, що вестиме на Львівщину. Дорога стане частиною «Малого карпатського кола», повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«На Закарпатті збудують нову дорогу, яка з’єднає Закарпатську область і Львівську», – розповів він.

Дорога, протяжністю понад 4 км, пролягатиме від села Верхній Студений до межі між двома областями. Орієнтовна вартість будівництва становить 500 мільйонів гривень.

Зараз на відповідній лісовій ділянці вже провели геодезичну зйомку. Також уклали договори на розробку детальних планів території, оформили документи та присвоїли кадастрові номери для подальшого вилучення земель під будівництво дороги.

За інформацією заступника голови Закарпатської ОДА, у межах реалізації інфраструктурного проєкту «Мале карпатське коло» на Закарпатті буде проведено кілька частин робіт.

Крім будівництва нової дороги, також передбачена реконструкція та капітальний ремонт доріг державного значення М-06 Київ-Чоп, Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я, Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино, Р-21 Долина – Хуст.

З місцевих доріг ремонтуватимуть ділянки на С 070606 Ізки – Верхній Студений, О 070603 Синевир – Колочава – Буштино, О 071303 Вишково – Яблунівка – держкордон з Румунією.

Нагадаємо, «Мале карпатське коло» – інфраструктурний проєкт, який у має на меті забезпечити краще сполучення з курортними та туристичними центрами трьох областей карпатського регіону. Серед ключових центрів на Львівщині: Славське, Верхня і Нижня Рожанка, Сколе та Плай, на Закарпатті – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, на Івано-Франківщині – Вигода, Вишків, Буковель.

Фото ukrinform.com, facebook.com/MyroslavBiletskyi.official