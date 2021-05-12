У Червоноградській міській лікарні відкрили оновлене приймальне відділення.

У середу, 12 травня, у Червоноградській міській лікарні після реконструкції відкрили приймальне відділення. Вартість реконструкції становила 33 мільйони 360 тисяч 794 гривні, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Фото www.facebook.com/i.grymak

Під час реконструкції оновили реєстратуру, рентгенографічний, процедурний кабінети. Капітальний ремонт включав оновлення електрики, вентиляційних каналів, каналізаційних мереж, системи водопостачання, пожежної системи.

Фото www.facebook.com/i.grymak

Також закупили нове медичне обладнання: цифровий електрокардіограф, два сучасні енергетично-багаторівневі дефібрилятори з можливістю проведення дефібриляції та кардіоверсії з моніторингом ЕКГ, п’ять медичних аспіраторів, п’ять модульних моніторів пацієнта, три апарати штучної вентиляції легень, наркозну станцію, новий електричний рентгенопрозорий операційний стіл, електрохірургічну систему, рентгенівську діагностичну мобільну систему.

Фото www.facebook.com/i.grymak

Зазначено, що наразі роботу розпочала частина оновленого відділення. Надалі планується відкриття кабінетів фіброгастроскопії, колоноскопії, МРТ та ангіографії, а також додаткових приміщень – реанімаційної палати, операційної, діагностичної палати, оглядових кабінетів хірурга, терапевта, травматолога, акушера-гінеколога, кабінету ультразвукової діагностики.

«Красиве, світле, пристосоване для надання сучасних медичних послуг приймальне відділення тепер є і в Червоноградській міській лікарні. А після встановлення ще й необхідного обладнання його робота дозволить підвищити якість першої медичної допомоги населенню громади та району. Все, що зроблено, – це результат партнерства держави, обласної влади та влади Червонограда, які спільно виділили на реконструкцію понад 33 мільйони гривень», – повідомила у дописі на своїй facebook-сторінці голова Львівської облради Ірина Гримак.

Фото https://loda.gov.ua

Своєю чергою голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький детальніше описав, що саме було зроблено під час реконструкції: «У приймальному відділенні провели оздоблювальні роботи, вентиляцію, під’єднали електроенергію, замінили каналізаційну мережу, систему водопостачання, покрівлю та завершили фасадні роботи. Поруч з Червоноградською лікарнею спорудили естакаду для автомобілів та збудували адміністративний корпус».

Фото www.facebook.com/maks.kozytskyy

За його інформацією, загальна вартість робіт у проєкті, який є частиною програми «Велике будівництво», становила понад 30 мільйонів гривень. У цю суму, за його словами, також входить вартість придбаного цифрового електрокардіографа, апаратів ШВЛ.

Зазначимо, масштабну реконструкцію приймального відділення Червоноградської міської лікарні здійснювало ТОВ «Холдингова компанія "Квадратний метр"».

Електронну закупівлю на реконструкцію приймального відділення зі стартовою ціною понад 50 мільйонів гривень торік проводили двічі. Першу відмінили через відхилення пропозицій усіх учасників. Участь у другій закупівлі взяли компанії «Квадратний метр», «Орбудсервіс» та ПП «Спецбуд-Захід». Пропозиція останнього була найдешевшою, але її відхилили через відсутність підписів на деяких документах, також фірма не показала в розрахунках коштів на покриття інфляційних процесів. Відтак перемога дісталась Холдинговій компанії «Квадратний метр», яка під час аукціону знизила ціну із 49 до 41,2 мільйона гривень. 14 грудня відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міськради уклав із компанією «Квадратний метр» угоду на реконструкцію відділення за вказаною ціною.

Згідно з договірною ціною, на зарплати з загальної суми передбачили майже 3,9 мільйона гривень, а прибуток компанії становитиме майже 814 тисяч гривень.

Фото https://prozorro.gov.ua

29 грудня 2020 року підписанти уклали додаткову угоду, відповідно до якої вартість робіт за вище згаданим договором у межах 2020 бюджетного року мала бути профінансована на 13 мільйонів 987 тисяч 753 гривні.

Фото https://prozorro.gov.ua

7 травня 2021 року уклали додаткову угоду, відповідно до якої вартість робіт на 2021 рік збільшили ще на 12 мільйонів 380 тисяч гривень – до 23 мільйонів 443 тисяч гривень. Відтак, за документами, сукупно на реконструкцію витратили 37 мільйонів 430 тисяч 753 гривні.

Також відомо, що придбане обладнання коштувало 11 мільйонів гривень. Його придбали у ТОВ «ВЕСТМЕД», повідомив «Голос Сокальщини», посилаючись на інформацію Червоноградської міськради.

Реконструкція відділення відбувалася на умовах співфінансування: Червоноградська міська рада торік виділила 4,9 мільйона гривень, а цього року – 11,2 мільйона гривень, решту профінансували з державного та обласного бюджетів.

За даними аналітичної системи YouControl, 70% у компанії «Квадратний метр» належить Андрію Дільному, ще 30% – Вікторові Пилипчаку. Обоє зареєстровані в Червонограді.

За даними видання «Наші гроші. Львів», Андрій Дільний та Віктор Пилипчак є серед засновників ЖБК «Набережний квартал». Дільний є бенефіціаром й інших компаній – наприклад, «Червоноградського заводу залізобетонних виробів».

Аналітики видання дослідили, що холдингова компанія «Квадратний метр» у 2020 році лише почала брати участь у тендерах, і замовлення реконструкції приймального відділення було першою перемогою в електронних закупівлях. Як досвід роботи фірма вказувала будівництво житлового будинку у Винниках на вулиці Сахарова від Обслуговуючого кооперативу ЖБК «Рідний дім».

Зазначимо, Червоноградська міська центральна лікарня є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування ІІ рівня, тут забезпечують надання медичної допомоги за різними лікарськими спеціальностями, зокрема і пацієнтам з мозковим інсультом. За рік на стаціонарне лікування заклад приймає понад 16 тисяч пацієнтів.