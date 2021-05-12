Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень через поширення забороненої символіки 9 травня.

 

За період травневих заходів і свят правоохоронці зафіксували кілька подій, пов'язаних із використанням забороненої символіки.

 

 

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на селекторній нараді.

 

"Хочу подякувати поліцейським, зокрема Одеси, Закарпаття, Львівської, Запорізької, Луганської областей, які вчасно зреагували та чудово спрацювали. Не дали "розгулятися" порушникам та підбурити ситуацію. Особовий склад діяв дуже чітко, не дозволив ситуації вийти з-під контролю, і цим людям, які намагалися створити провокацію, цю "картинку" для наших ворогів, погасили. Взагалі лише 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів", – сказав Клименко, згідно з повдомленням Міністерства внутрішніх справ.

 

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий ствердив, що підрозділи системи МВС впоралися з поставленими завданнями. У День пам'яті та примирення відбулося 435 заходів, у яких взяли участь понад 14 тисяч людей. У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося 729 заходів, участь взяли 62,2 тисячі людей, безпеку забезпечували понад 12,5 тис. правоохоронців.

 

12.05.2021

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