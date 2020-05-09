Зеленський анонсував створення меморіалу звільнення від нацистів і рашистів.

Президент України Володимир Зеленський на День перемоги над нацизмом відвідав Чоп, і відтак прояснив символічний зміст своїх поїздок упродовж 8-9 травня: якщо на День пам'яті і примирення Зеленський помандрував до Мілового на Луганщині, бо звідти починалися перші бої за вигнання нацистів із сучасної території України, то тепер він прибув до пункту, котрий звільнився від німецького напасника останнім. І тут же, на Закарпатті, Зеленський анонсував зведення в Україні символічного меморіального комплексу з чотирьох дзвонів і різних куточках України, котрий увічнить звільнення від нацистів, а також – хоч Президент і не говорив про це прямим текстом – "рашистів".

Як повідомила пресова служба Офісу Президента у суботу, Володимир Зеленський ініціює меморіальний проект, у межах якого в чотирьох куточках України – у Міловому, в Чопі, а також у Сімферополі та Донецьку – встановлять чотири дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності.

"75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими. Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проект меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони", – розповів Президент.

Зеленський повідомив, що перший дзвін – "Дзвін Пам’яті" – встановлять у Луганській області біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України від нацистів.

Другий – "Дзвін Перемоги" – встановлять на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання німецьких загарбників.

Ще два дзвони планується встановити на окупованих наразі територіях – на Донбасі та в Криму.

"Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: "Дзвін Миру" в Донецьку та "Дзвін Єдності" – у Сімферополі. І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей та свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує у нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги", – мріє Зеленський.

У зверненні до українців Володимир Зеленський сказав, що Україна ніколи не забуде "страшної ціни перемоги" і, пам’ятаючи всі жахи того періоду, "не робить із війни культу".

Президент, на відміну від свого попередника, не давав оцінок іншому тоталітарному режимові – сталінському, – і так і не назвав імені того агресора, від якого "ми щостий рік поспіль захищаємо Україну".

Водночас, Зеленський висловив незгоду з історичною інтерпретацією, начебто Росія могла перемогти нацизм і без України (про що раніше говорив Владімір Путін).

"Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв", – заявив Зеленський.