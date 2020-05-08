Зеленський на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих у WWII.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля меморіального комплексу "Україна – визволителям" у селищі Мілове. Це поселення розташоване буквально на кордоні з Росією і є найсхіднішою географічною точкою України (як пише прес-служба Банкової, "...яке розділене кордоном між Україною та Росією".

Президент Зеленський поклав квіти біля "вічного вогню", а також встановив лампадку біля пам'ятника солдату.

Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині – музей "Землянка". На постаменті напис: "Україна – визволителям". Поряд із пам’ятником – братська могила, в якій спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. 1066 імен полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках біля братської могили, переказує Офіс Президента.

Зеленський вибрав для урочистостей 8 травня селище Мілове, бо неподалік від цього місця розташоване село Півнівка, яке було першим населеним пунктом на території нинішньої України, із котрого в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів.

Згодом пресова служба Президента поширила відеозвернення Володимира Зеленського, записане до Дня пам'яті та примирення власне біля меморіалу в Міловому.

У своїй заяві Зеленський висловив слова пошани всім, хто захищав світ від нацизму, хто захищав українську землю та загинув у роки Другої світової війни.

"Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції. В ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру – мить падіння та капітуляції нацистського режиму", – зазначив він.

"У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: Never again. Ніколи знову. Сьогодні це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього", – зазначив Зеленський.

Президент додав: коли він говорить "Ніколи знову", то має на думці страшні спогади учасників війни, "які ніколи знову не можуть стати реальністю". "Ми маємо пам’ятати, до чого призводить ненависть, агресія та божевільна ідеологія про світове панування однієї нації", – сказав Зеленський.

"Ми вшановуємо пам'ять усіх ветеранів, що протидіяли нацистам, усіх підпільників, військовополонених, остарбайтерів, бранців концтаборів, дітей війни та кожного, хто постраждав від нацистської окупації", – перелічив Президент.

Президент заакцентував на тому, що прибув під Мілове, бо звідти у грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських військ. Він нагадав і про те, що нині "наші мужні хлопці та дівчата боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність". "Ну а на цьому місці вже незабаром ми відновимо символ нашої пам’яті – пам’яті всіх, хто загинув за Україну", – резюмував він.