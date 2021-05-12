У Львові міські лікарні реорганізують у три медичні об'єднання.

У Львові комунальні медичні заклади реорганізують у три територіальні медичні об’єднання. Про це йшлося під час обговорення нової медичної стратегії Львова за участі міського голови Андрія Садового, керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької та головних лікарів міських лікарень у вівторок, 11 травня.

Фото https://city-adm.lviv.ua

До першого об’єднання ургентної медичної допомоги планують включити:

– Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова;

– 8-му міську клінічну лікарню м. Львова;

– Міську дитячу клінічну лікарню м. Львова.

Друге ТМО спеціалізуватиметься на відновному лікуванні для пацієнтів, які потребують постійної медичної допомоги. До нього увійдуть:

– 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева;

– 4-та міська клінічна лікарня м. Львова;

– 5-та міська клінічна лікарня м. Львова;

– 10-та міська лікарня м. Львова;

– Лікарня «Госпіс» м. Львова.

Третє об’єднання буде сформовано за напрямом акушерства і гінекології. До нього увійдуть:

– Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова;

– 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова.

«Сьогодні наше завдання – вивести медицину Львова на найвищий рівень. Для цього об’єднуємо потенціал наших лікарень у три великі медичні об’єднання. Для пацієнтів це буде кращий сервіс, оперативніша допомога, більша сфера послуг, – прокоментував мер Львова Андрій Садовий. – Сьогодні ми всі повинні думати, як надати швидшу, якіснішу й оперативнішу медичну допомогу. Ми повинні виконати дуже велике домашнє завдання – управління охорони здоров’я, міський голова, депутатський корпус, наші лікарі. Я би хотів, щоб мешканці через місяць-два-три сказали, що от "я прийшов у поліклініку – і там краще", чи "я потрапив у лікарню – і я подивований, як зі мною добре повелися, як мені добре помогли". Я би хотів, щоб медицина у Львові була найвищого рівня, і завдання, яке є перед нами, – щоб наші медичні об’єднання входили в ТОП-200 кращих у світі».

Фото https://city-adm.lviv.ua



Згідно з проєктом стратегії, медичними об’єднаннями керуватимуть генеральні директори, яких обиратимуть на конкурсній основі, а кожен окремий медичний центр матиме медичного директора. Медична реформа в Україні передбачає високу конкуренцію за пацієнтів. Ефективні лікарні, яких обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою.

Медичні послуги, як і прийом, огляд, діагностика та лікування – залишаться безкоштовними, адже відшкодування їхньої вартості для декларантів сімейної медицини закладене у державному бюджеті. На сьогодні 93,1% мешканців Львова уклали декларації зі сімейними лікарями. Відтак що більше послуг надаватиме кожна лікарня, то більше фінансування вона отримуватиме. ТМО зможуть залучати більше коштів від НСЗУ, міжнародних грантів, благодійників на покращення послуг та розвиток нових напрямів.

Міський голова наголосив, що внаслідок реорганізації мережа медичних закладів Львова буде розирюватися, а не скорочуватися.

«Ми будемо розширювати мережі медичних центрів. Наприклад, вже заплановано будівництво центру "Матері та дитини" на базі ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги". А також відкриття амбулаторій сімейної медицини у кожному мікрорайоні Львівської громади», – повідомив він.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Поліклініки й амбулаторії сімейної медицини не входитимуть до ТМО, а працюватимуть у тісній взаємодії з управлінням охорони здоров’я.

«На наше управління теж чекають зміни. Будуть кілька відділів, які контролюватимуть якість надання меддопомоги, профілактику інфекцій, промоцію та проєктування. Допомагатимемо кожному закладу поліпшувати їхній сервіс. Адже сьогодні наш пацієнт хоче прийти й отримати всі послуги, які надають приватники. Коли ми заходимо туди, то бачимо усмішки, відчуваємо привітність, тому хочемо, щоб так було і в нас», – пояснила начальниця міського управління охорони здоров'я Леся Кобецька у коментарі ZAXID.NET.

Посадовці запевняють, що внаслідок реорганізації умови праці медичних працівників покращаться.

«Мені важливо, щоби всі медичні працівники мали роботу і мали вищу заробітну платню. Найперше йдеться про медичних сестер, щоб їм підняли заробітну плату, щоб лікарі мали хорошу роботу, щоб ми не мали тих проблем, які мали інші країни, коли робили реформу медицини. Ми це все уважно вивчаємо», – заявив міський голова.

Зазначимо, проєкт рішення про реорганізацію міських медзакладів депутати міської ради розглядатимуть на найближчій сесії, що відбудеться 20 травня.

Відповідно до вимог закону «Про державні медичні гарантії», до 1 січня 2022 року мають бути реформовані вторинна та третинна ланки медичної допомоги: замість бюджетного утримання держава закуповує у медичних закладів певні послуги для громадян. Заклади, які лікуватимуть більше пацієнтів, отримуватимуть за них більше коштів.