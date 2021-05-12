Збройне протистояння між ізраїльтянами і палестинцями загострюється.

ЦАГАЛ ліквідував ключові фігури в розвідці ХАМАС.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ісламістського угруповання ХАМАС триває вже третю добу поспіль. Ісламістські угруповання з ночі понеділка ведуть по ізраїльських містах обстріли ракетами зі Сектора Ґази. Ізраїльські військовики відповідають ракетами й авіаударами. Число жертв зростає.

За підрахунками інформаційної аґенції Reuters, внаслідок бойових дій загинули щонайменше 35 палестинців у Секторі Ґази та ще п’ятеро ізраїльтян.

За повідомленням Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), понад тисячу ракет було випущено по Ізраїлю з боку Сектора Ґази. «850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому Секторі Ґази», – наводить Сьомий канал ізраїльського телебачення слова представника ЦАГАЛ.

Сили оборони Ізраїлю продовжили в ніч з вівторка на середу завдавати ракетних та авіаційних ударів у відповідь по цілях у Ґазі. Внаслідок чого, за даними військовиків, були зруйновані будинки трьох високопоставлених керівників руху ХАМАС. У цілому в Ґазі вражено пів тисячі цілей.

Військовики Ізраїлю також повідомили, що ліквідували керівників розвідки ХАМАС. «Наші винищувачі разом зі службою безпеки ліквідували ключових фігур розвідки ХАМАС: Хасана Каоґу (голова відділу безпеки військової розвідки ХАМАС, – Z) і його заступника Ваїла Іссу (голова контррозвідки, – Z). Схоже на те, що наша розвідка краща», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ЦАГАЛ у Twitter.

Причиною ескалації палестно-ізраїльського конфлікту стало рішення ізраїльського суду виселити кілька палестинських родин з району Шейх-Джарр у Східному Єрусалимі, щоб побудувати там нові будинки. Окрім того, ізраїльська влада вирішила не допускати мусульман на священну для них Храмову гору під час Дня Єрусалима, який був у понеділок, 10 травня.