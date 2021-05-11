Степанов не виключає "четвертої хвилі" епідемії в Україні.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що Україні може загрожувати четверта хвиля COVID-19 через "індійський" штам коронавірусу.

 

 

Про це міністр сказав на брифінгу у вівторок, 11 травня, передає LB.ua.

 

"Чергову хвилю коронавірусу подолано, але не час розхолоджуватися. Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Над світом нависла загроза нового штаму, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни. Цей вірус вже зафіксовано в Польщі, Румунії, інших країнах Європи", – сказав міністр.

 

Степанов заявив, що цей штам дуже небезпечний і агресивніший навіть за південно-африканський чи британський.

 

"Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму, а за повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки сліпоти та мукормікозу, некротичних уражень слизових оболонок носа та горла", – сказав Степанов.

 

Міністр додав, що він не залякує, а попереджає та закликає до обережності.

 

Нагадаємо, упродовж минулої доби в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімальний показник добових захворювань за три місяці (попередній мінімум був 7 лютого – 2141 захворювання).

 

11.05.2021

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