Кількість захворювань на ковід опустилася до тримісячного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімальний показник добових захворювань за три місяці (попередній мінімум був 7 лютого – 2141 захворювання).

 

Динаміка захворювань на ковід (добові випадки)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (325) та Харківській (213) областях, ідеться у повідомленні МОЗ у вівторок.

 

За добу в Україні шпиталізували 1084 людини.

 

Учора офіційна статистика зафіксувала 119 летальних випадків. Загалом за час епідемії померла 46 631 особа.

 

Динаміка захорювань на ковід (середнє за сім діб)

 

11.05.2021

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