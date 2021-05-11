Кількість захворювань на ковід опустилася до тримісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2208 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімальний показник добових захворювань за три місяці (попередній мінімум був 7 лютого – 2141 захворювання).
Динаміка захворювань на ковід (добові випадки)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (325) та Харківській (213) областях, ідеться у повідомленні МОЗ у вівторок.
За добу в Україні шпиталізували 1084 людини.
Учора офіційна статистика зафіксувала 119 летальних випадків. Загалом за час епідемії померла 46 631 особа.
Динаміка захорювань на ковід (середнє за сім діб)
11.05.2021