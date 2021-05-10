Чехія вимагатиме від Росії багатомільйонної компенсації за вибухи у Врбетіці.

Міністерство фінансів Чехії готує позов з вимогою відшкодування матеріальних збитків.

Алена Шіллерова

Чехія має намір вимагати від Росії щонайменше одного мільярда крон (близько 47 мільйонів доларів) відшкодування матеріальних збитків, завданих інцидентом з вибухами на складі амуніції 2014 року в селі Врбетіці. У причетності до теракту влада країни звинувачує російські спецслужби. Про це з посиланням на слова віцепрем'єрки і міністерки фінансів Чехії Алени Шіллерової (Alena Schillerová) повідомив чеський телеканал ČT24.

«Найпростіший шлях – це шлях отримання компенсації з використанням норм міжнародного права. Якби ми пішли шляхом вимоги компенсації, наприклад, через кримінальне провадження, то це може розтягнутися надовго, дуже надовго», – навів телеканал слова політикині.

Про те, що Міністерство фінансів Чехії готує позов з вимогою відшкодування матеріальних збитків до звинувачених у причетності до вибухів в 2014 році на складах у Врбетіці повідомив також прем'єрміністр Чехії Андрей Бабіш, виступаючи перед депутатами нижньої палати парламенту республіки.

Чеська влада 19 квітня повідомляла, що сума збитків від вибухів перевищує мільярд крон. Це вартість знищеного на складах майна, а також робіт з ліквідації наслідків вибухів, які проводилися в околицях Врбетіци з кінця 2014 року аж до осені 2020 року. Крім того, винні мають виплатити компенсацію родинам двох громадян Чехії, котрі загинули внаслідок вибухів.

Чеські ЗМІ стверджують, один мільярд крон не є остаточною сумою, яка може бути затребувана як компенсація за збитки від вибухів. Органи місцевої влади реґіону, де стався інцидент, можуть висунути додаткові фінансові вимоги. Мова йде про сотні мільйонів крон. Чехія може офіційно зажадати від РФ виплату компенсації протягом майбутніх тижнів або місяців.

«Залучення російської сторони до міжнародної відповідальності в зв'язку з протиправними діями органів РФ відбудеться після завершення і обробки консультацій у цій справі з деякими нашими союзниками з Євроунії та НАТО. МЗС, згідно з розпорядженнями уряду, готує дипломатичну ноту», – поінформував міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек (Jakub Kulhánek).