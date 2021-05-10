Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси.

 

Американський фрегат берегової охорони Hamilton у понеділок, 10 травня, зайшов у порт Одеси.

 

Фото – "Думська"

 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шостого флоту ВМС США у twitter.

 

Упродовж двох днів флагман Морської охорони Державної прикордонної служби України "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання у морі. Вишколові заважали російські судна.

 

"За задумом навчань відбувалася взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ». Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО", –  йдеться в повідомленні ДПСУ.

 

Елементи навчань – відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ.

 

"Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", – констатували в ДПСУ.

 

Раніше ДПСУ інформувала: 8 травня флагман Морської охорони ДПСУ зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton на відстані понад 100 морських миль від Одеси. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та чинили перешкоди.

 

10.05.2021

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