"Кримський диверсант" Шаблій повернувся з російської тюрми в Україну.

Фіґурант справи "кримських диверсантів" Гліб Шаблій, засуджений підконтрольним Кремлю судом Севастополя на п'ять років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні і перевезенні вибухових речовин, повернувся з неволі до України.

Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв'язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад чотири роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму і в Росії, повний термін. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", – написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнем Гліба Шаблія, засудженого у справі "кримських диверсантів".

21 листопада 2016 року російські ЗМІ показали обличчя і назвали імена двох нібито "українських диверсантів", затриманих у Криму, – Олексія Стогнія і Гліба Шаблія.

У Росії стверджують, що Стогній і Шаблій були пов'язані з "групою Штиблікова", яку також затримали в Криму: 10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що днем раніше в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч. 1 ст. 223-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч. 1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.