Уламки китайської ракети впали в Індійський океан.

Більша частина ступеня ракети згоріла в атмосфері.

 

 

Відпрацьований ступінь китайської ракети-носія Long March 5B (чи китайською ChangZheng-5b, в дослівному перекладі – «Великий похід») впав у Індійський океан. Про це повідомив телерадіоканал ВВС з покликом на заяву влади Китаю. Вхід ступеня в земну атмосферу був неконтрольованим, і американські військові експерти висловлювали побоювання, що уламки можуть впасти на житлові райони.

 

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що ступінь ракети ввійшов у атмосферу в неділю о 10:24 за пекінським часом. Його велика частина згоріла, проте деякі уламки впали в океан у районі на захід від Мальдівських островів.

 

Американське космічне командування підтвердило, що китайська ракета «увійшла в атмосферу над Аравійським півостровом». Маса ступеня, який повернувся на Землю, становила 18 тонн.

 

Ракета ChangZheng-5b була запущена 29 квітня і вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції. Після цього ракета-носій прогнозовано вийшла з-під контролю і розпочала падіння на Землю.

 

Можливу траєкторію падіння ракети активно обговорювали в соцмережах і на міжнародних фахових та владних рівнях. Багато фахівців у космічній галузі назвали «недбальством» таку поведінку китайської влади. Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін зазначив – китайці вчинили безвідповідально, допустивши безконтрольне падіння ступеня з орбіти, і підкреслив, що «країни космічної ліги повинні діяти обачніше». «Ми володіємо великими можливостями, але поки що не плануємо збивати її. Будемо сподіватися, що ракета приземлиться в такому місці, де не заподіє нікому шкоди», – сказав Остін.

 

У вересні минулого року уламок ракети ChangZheng-4B, яка успішно вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі «Гаофень-11», ледь не стер із лиця землі село Лілун в китайському повіті Лонань, вибухнувши за найближчим пагорбом.

09.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21 | | Наука
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21 | | Наука
Психоаналіз і сучасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз, зародившись у лоні Новочасності, став її іманентною складовою частиною. І вже нікуди з неї не подінеться.
06.05.21 | | Дискурси
Початок євроінтеграції України
Ілько ЛЕМКО
Четверта спроба євроінтеграції України, здійснена королем Речі Посполитої, виявилася успішною, але ціною втрати державної незалежності
06.05.21 | | Минуле
Державний план вакцинації: місія здійсненна?
Ілона ШЕВЧЕНКО
Коронавірусна статистика останніх днів виглядає як чудо. Втім, чи можемо ми сподіватися, що так триватиме довго? І чи можемо врешті розраховувати не на карантин, а на вакцинацію?
06.05.21 | | Галичина
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21 | | Наука
Говорити про суть
Олена Турянська
Коли працюєш із такими абстракціями, як час, простір, взаємозв’язки, то в певний момент чуєшся медіумом: коли щастить увійти в певний потік, починаєш ловити ритми та фактично їх оприявнювати.
05.05.21 | | Штука
Фальшиві ротмістри, професори і поліцейські
Юрій Винничук
Відчайдушним борцем зі злочинцями був Щепанський, ті дивувалися його спритності, глибоким знанням кримінальних звичаїв, його нюху
05.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.