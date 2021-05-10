Уламки китайської ракети впали в Індійський океан.

Більша частина ступеня ракети згоріла в атмосфері.

Відпрацьований ступінь китайської ракети-носія Long March 5B (чи китайською ChangZheng-5b, в дослівному перекладі – «Великий похід») впав у Індійський океан. Про це повідомив телерадіоканал ВВС з покликом на заяву влади Китаю. Вхід ступеня в земну атмосферу був неконтрольованим, і американські військові експерти висловлювали побоювання, що уламки можуть впасти на житлові райони.

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що ступінь ракети ввійшов у атмосферу в неділю о 10:24 за пекінським часом. Його велика частина згоріла, проте деякі уламки впали в океан у районі на захід від Мальдівських островів.

Американське космічне командування підтвердило, що китайська ракета «увійшла в атмосферу над Аравійським півостровом». Маса ступеня, який повернувся на Землю, становила 18 тонн.

Ракета ChangZheng-5b була запущена 29 квітня і вивела на орбіту базовий модуль майбутньої китайської космічної станції. Після цього ракета-носій прогнозовано вийшла з-під контролю і розпочала падіння на Землю.

Можливу траєкторію падіння ракети активно обговорювали в соцмережах і на міжнародних фахових та владних рівнях. Багато фахівців у космічній галузі назвали «недбальством» таку поведінку китайської влади. Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін зазначив – китайці вчинили безвідповідально, допустивши безконтрольне падіння ступеня з орбіти, і підкреслив, що «країни космічної ліги повинні діяти обачніше». «Ми володіємо великими можливостями, але поки що не плануємо збивати її. Будемо сподіватися, що ракета приземлиться в такому місці, де не заподіє нікому шкоди», – сказав Остін.

У вересні минулого року уламок ракети ChangZheng-4B, яка успішно вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі «Гаофень-11», ледь не стер із лиця землі село Лілун в китайському повіті Лонань, вибухнувши за найближчим пагорбом.